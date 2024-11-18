"Это просто фильм ужасов, земля горела": очевидцы в Одессе рассказали о кровавом обстреле России

Во время массированного ракетного удара российские террористы атаковали Одессу. Более 300 тысяч абонентов до сих пор остаются без электроснабжения в Одесской области. Самая сложная ситуация на юге областного центра. Жертвами очередного военного преступления стали два энергетика, раненый подросток. Несколько десятков семей остались под открытым небом, потому что их дома уничтожены.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Елены Черняевой.

В Одессе до сих пор не везде есть электричество

В Одессе и Одесском районе графики не действуют и главное — пока нет понимания, когда что-то изменится. Без воды вчера был практически весь город, в магазинах раскупили воду, огромные очереди выстроились в бюветы.

В Одессе люди в бювете набирают воду

В конце концов поздней ночью воду одесситам вернули. А вот электричество – только в отдельных районах. Приблизительно 800 тысяч потребителей – остаются без света.

"Сегодня и завтра в школах Одесщины – выходные. Во-первых, это должно снизить нагрузку на транспорт, потому что трамваи и троллейбусы остановились. Во-вторых, во многих школах холодно. Ну и кроме того, в учебных заведениях открыли пункты несокрушимости. Переводить учеников" на дистанцию не было смысла, потому что со связью тоже проблема. получили очень серьезные повреждения. Из всего количества воздушных целей (ракет и дронов), которым враг в ночь на воскресенье атаковал Украину, полсотни летели именно по Одесщине", — говорится в сюжете ТСН.

"Вы понимаете, что такое 38 ракет на инфраструктуру, насколько это могут быть разрушения и повреждения. Я даже не хочу это передавать", — говорит глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Россияне ударили ракетой по жилым домам

В одном из населенных пунктов недалеко от Одессы – ракеты попали в жилую застройку. Несколько десятков семей остались без крова, а три дома уничтожены практически до основания взрывной волной, обломками и огнем. Чудом люди выжили, все они переждали в подвалах, а потом выбирались на поверхность через пламя, детей передавали соседям через заборы, потому что вокруг был ад.

Последствия обстрела Одессы

"Это просто фильм ужасов, земля горела вся земля горела. Такой мощный взрыв, мы все сидели в подвале, вылетел стеклопакет, но каким-то образом меня, детей и мою маму не задело. Здесь горит, просто такой был огонь мы понимаем, что отсюда мы заблокированы, дети испугались, они кричат", - говорит Анна.

"Все взрывается, летит. Две или три машины сгорело, наша полностью дотла, стояла еще машина деда, ее буквально взрывной волной опрокинуло в соседский двор", — говорит Константин.

Энергетики сейчас ликвидируют последствия атаки. Одесситы ждут свет уже хотя бы по графикам. Пока по всему городу привычно гудят генераторы.

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