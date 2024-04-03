"Это просто изверги": какие здания россияне ракетой атаковали в Днепре и какие последствия (фото, видео)

Россия ракетой атаковала Днепр. Известно о 18 пострадавших, из них 6 – это дети. Россияне ударили по городу накануне около 17:00. Попали в детсад, спортивный колледж и предприятие. Дети выжили, потому что их вовремя спустили в укрытие после объявления тревоги.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

Последствия удара по спортивному колледжу

Спортивный колледж, где учится полтысячи детей, оказался под вражеским ударом. Анастасия Булаенко, спортсменка по метанию молота, как раз пошла по делам, когда раздался мощный взрыв. Она говорит, что пострадала ее подруга.

Тренировки по шестнадцати олимпийским дисциплинам были в самом разгаре, когда началась ракетная атака. Тренер по футболу говорит: в укрытие ушли сразу.

Обстрел Днепра

Здесь ранения получили четверо учеников в нескольких шагах от укрытия - осколками стекла.

"Где-то через полторы-две минуты раздался первый взрыв и потом второй. Четыре ребенка - они как раз добегали в этот момент, спускались. Крайнее окно перед укрытием - они получили легкие осколочные ранения. Но ничего сложного не было", - говорит руководитель учреждения Олег Дерлюк.

Родственники забирают детей из разбитого колледжа, где они жили весь учебный год. Для детей, кому негде деваться, потому что родственники далеко, колледж организовал жилье. Тренировки после вражеского удара здесь проводить невозможно.

"Это просто нелюди! И тяжело представить вообще, зачем это делается! У нас дети, спортсмены высокого профиля, где дети представляют страну нашу. Они посылают страну на мировом уровне. И довольно обидно, что происходит так, что детям постоянно надо сидеть в укрытиях, и что есть угроза для жизни детей", - говорит Олег Дерлюк.

Олег Дерлюк

В то же время юные спортсмены говорят: тренировку продолжат где угодно, чтобы враг был не в состоянии поразить их победы на мировых аренах.

Что известно о пострадавших

В детском саду напротив - руины. Малышей во время удара в группах не было. Побито авто рядом. Водитель Антон чудом уцелел. Он как раз затормозил перед учебными заведениями.

Спасателям пришлось тушить пожары в результате атаки. Обошлось без тяжелых пострадавших, говорят в ОГА.

"Были последствия пожара на одном из предприятий критической инфраструктуры. Там очаг небольшой. Его оперативно спасатели потушили. Также были возгорания автомобиля, которые также оперативно были ликвидированы. Пострадавшие были из окрестных домов, это прохожие", - говорит Андрей Кульбач, и.о. заместителя начальника Днепропетровской ОГА.

Всего 12 пострадавших госпитализированы, из них пятеро детей. Угрозы для жизни нет.

Последствия удара по Днепру

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Разбитый спортколледж и руины в детском саду! Последствия ракетной атаки по Днепру!

Как сообщалось, ночью 2 апреля оккупанты атаковали энергетические объекты Днепропетровщины и Кировоградщины. Силы ПВО уничтожили три дрона над югом Днепропетровской области.

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