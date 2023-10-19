Это просто шок: "золотая" молодежь на Крещатике не смогла ответить на вопросы журналиста об обороне Мариуполя

Казалось бы, в мире уже нет человека, не знающего о событиях в Украине, тем более среди украинцев.

В Киеве молодежь шокировала ответы относительно обороны Мариуполя. Никто из опрошенных на видео не смог четко ответить на эти страшные события полномасштабной войны.

Какие ответы больше всего шокировали пользователей соцсетей, рассказала в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Скандальный опрос в Киеве

Полномасштабная война России против Украины длится уже более 600 дней. За эти полтора года страна просто умылась кровью, ведь оккупанты не жалели никого. Во время оккупации россияне совершают зверства как над военными или взрослыми, так и над детьми. И казалось бы, в мире уже нет человека, не знающего о событиях в Украине, тем более среди украинцев. Но оказывается, есть.

Сеть облетела опрос журналистов Телеграмм-канала "Украина 24/7". На киевском Крещатике молодежь решили опросить о событиях в Мариуполе и шокируют ответы.

Объяснение парня

Парню, похоже, очень весело, ведь дальше не стесняется заявлять, что он не особенно интересовался событиями в Мариуполе. А знаете почему? А чтобы себя, бедного, не травмировать.

Киев. Осень 2023 года. Война? Нет, не слышали и не хотим слышать, вообще что за вопрос, мы здесь отдыхаем.

П. С. Это к тому, что украинцы (не все но большинство) не готовы на мирные переговоры с потерей своих территорий, и всех похуй на тот Крым, Мариуполь и другие территории. pic.twitter.com/gMT4E4Qjj4 — tt (@old__but_gold) October 15, 2023

И можно было бы надеяться, что такой ответ — редкость и, к сожалению, не в этот раз.

Ответ девушки

"Да честно, без понятия" — сказала еще одна опрошенная девушка. Вот ответ! То есть бойцы "Азова", морские пехотинцы, нацгвардейцы, полицейские — все защитники фактически 2 месяца сражались за "Азовсталь" без необходимого оружия, без пищи, без воды, умирали от ранений и болезней, а параллельно, как могли, спасали гражданских, их крыли всем возможным вооружением для того, чтобы этот "патлатый", стоя под киевским кафе потом сказал: "Я без понятия".

Напоминаем о событиях в Мариуполе

Напомним о событиях на "Азовстали" и, возможно, после этого герои видео изучат современную украинскую историю, умытую кровью.

20 мая 2022 года гарнизон, удерживавший "Азовсталь" в захваченном Россией Мариуполе, получил от высшего руководства приказ прекратить оборону. Оккупанты не разрешали эвакуировать ни тела погибших бойцов, ни раненых воинов, расстреливали и гражданские колонны во время эвакуации.

Это был 86-й день сопротивления украинских защитников — подразделений морской пехоты и полка "Азов", Нацгвардии, Пограничной службы, полиции.

Со дня вторжения России в Украину, 24 февраля, за Мариуполь шли ожесточенные бои. Он был отрезан у основных сил ВСУ, поставлять туда оружие ни воздухом, ни землей стало невозможным или без шансов вернуться назад. С большими потерями личного состава гарнизон был вынужден отступить на территорию металлургического комбината, но до последнего не сдавался.

Сам город сравняли с землей, а десятки тысяч гражданских убили. Хоронили родных мариупольцы прямо во дворах своих домов.

Что было с защитниками "Азовстали"?

Получив приказ от руководства прекратить оборону, из "Азовстали" выходит около двух тысяч воинов и сдаются в русский плен. Их долго не хотели обменивать, ведь не могли простить такое сопротивление.

Первый масштабный обмен произошел 29 июня, тогда из российского плена были освобождены 144 защитника Украины. Среди уволенных было 95 защитников "Азовстали". Все ребята имели тяжелые травмы: ампутации, огнестрельные и осколочные, взрывные травмы, ожоги и т.д.

Не забываем, что плен — не курорт, в рот никто не заглядывает, а если что-то не нравится или подозревают, что много знаешь, пытают. Доказательство этому – 29 июля. Теракт в Оленовке, спланированный армией РФ. По данным врага, 53 украинских защитника в тот день погибли, еще 130 получили ранения.

В теракте россияне обвинили Украину, сами на место трагедии не допустили ни одну из организаций. До сих пор в плену находится около семисот защитников "Азовстали".

Показательно над ребятами устраивают публичные судилища, потому что в России полк "Азов" признан, видите ли, террористическим.

У некоторой молодежи есть дела поважнее

В ходе опроса одна девушка ответила, что у нее "нет времени". Да, нет в бедное время, потому что в Германии нужно работу найти, выплаты получить, погулять, купить куски, еще чего-то.

Конечно, сознательной молодежи, безусловно, больше и всех украинцев приравнивать к тем, кто на видео, не стоит. Но в сети на героев этого видео полился шквал хейта. Люди выражают надежду, что такие комментарии молодых людей были вырваны из контекста, а все остальные знают, что происходило и происходит в Украине.

"Ради кого лучшие люди нашей страны отдали свою жизнь?";

«Это, надеюсь, шутка? Или люди действительно не знают, что ребята оттуда до сих пор в плену? Что каждый, кто сейчас в плену, не имеет права быть забытым и тому подобное…”;

“Только что взглянул видео, где у (не)людей спрашивают, “что вы знаете об обороне Мариуполя/Азовстали”, и стало очень досадно, что столько биомусора в городе. Если вы узнали себя в этих людях (не) поздравляю, вы долбо*бы”;

“Не забывайте, что это такая выборка. Дурочки есть и будут, и для видео их специально собрали, чтобы было острее”;

“Это понятно, что вырвано из контекста именно тех, кто ничего не знает о Мариуполе, и я надеюсь, что большинство знает, что и как происходило. Но сам факт существования таких людей, сколько бы их ни было, меня лично выбивает».

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КАКАЯ ПРЕКРАСНОСТЬ! Шел второй год полномасштабной войны! А что вы знаете о боях за Мариуполь?

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