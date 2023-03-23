"Это просто ужас": как выглядит улица в Киеве, которую назвали в честь Макса Левина

Людей возмущает вид улицы, а еще большее отсутствие адресных табличек.
Киевлян возмутило отсутствие табличек и размер улицы, которую назвали в честь Макса Левина — украинского фотографа-документалиста, погибшего от рук российских оккупантов в Киевской области в марте прошлого года. Речь идет о бывшей улице Багратиона в Соломенском районе столицы.
Улочка действительно небольшая – 100-150 метров. Здесь расположены складские помещения, технические постройки и гаражи. Но есть и дома. Эта улица существовала в столице давно, но со временем ее длину уменьшили в пользу застройки.
Сейчас она существует в виде внутриквартального проезда между промышленными сооружениями и имеет сообщение только с параллельной к ней Смелянской улицей, к которой ведет короткий проезд.
"Это просто ужас и издевательство над памятью людей. Это больше похоже не на улицу или переулок, а на проход между домами, таким территориям обычно не дают никаких названий", — говорит автор видео Владислав Головин.
После уточнения Сергей Корниенко снова приехал на улицу Макса Левина, в прошлый раз немного не то снимал, извините. Это...Опубликовано Vladyslav Golovin среда, 22 марта 2023 г.
Подписчики в социальных сетях соглашаются, что улица, которая названа в честь фотографа-документалиста выглядит непрезентабельно. Мол, новые названия улицам дали, а адресных табличек нет – средства на переименование "освоили".
В Киевсовете нам объяснили, что средств на переименование улиц не выделялось совсем.
"Улица Багратионная небольшая, но в центре Киева, на ней есть адреса. Мне кажется она вполне нормальная. Но согласна, что надо как-то визуально подчеркнуть память о Максе Левине. Пока не дошли до этого руки. Установка мемориальной таблички и адресных табличек поддержу и помогу. Макс Левин очень классный был", — рассказала сайту ТСН.ua Ксения Семенова, депутат Киевсовета, одна из инициаторов переименования столичных улиц.
А вот по поводу появления новых табличек на других улицах, которых достаточно много переименовали в Киеве, процесс их появления может затянуться.
"С этим сложно, потому что все разные балансодержатели и каждый сам решает, когда менять", — комментирует депутат Киевсовета.
Напомним, тело фотографа-документалиста Макса Левина 1 апреля 2022 года после длительных поисков было обнаружено в районе села Гута Межигорская в Киевской области.
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