"Это просто ужас": как выглядит улица в Киеве, которую назвали в честь Макса Левина

Киевлян возмутило отсутствие табличек и размер улицы, которую назвали в честь Макса Левина — украинского фотографа-документалиста, погибшего от рук российских оккупантов в Киевской области в марте прошлого года. Речь идет о бывшей улице Багратиона в Соломенском районе столицы.

Улочка действительно небольшая – 100-150 метров. Здесь расположены складские помещения, технические постройки и гаражи. Но есть и дома. Эта улица существовала в столице давно, но со временем ее длину уменьшили в пользу застройки.

Сейчас она существует в виде внутриквартального проезда между промышленными сооружениями и имеет сообщение только с параллельной к ней Смелянской улицей, к которой ведет короткий проезд.

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"Это просто ужас и издевательство над памятью людей. Это больше похоже не на улицу или переулок, а на проход между домами, таким территориям обычно не дают никаких названий", — говорит автор видео Владислав Головин.

После уточнения Сергей Корниенко снова приехал на улицу Макса Левина, в прошлый раз немного не то снимал, извините. Это... Опубликовано Vladyslav Golovin среда, 22 марта 2023 г.

Подписчики в социальных сетях соглашаются, что улица, которая названа в честь фотографа-документалиста выглядит непрезентабельно. Мол, новые названия улицам дали, а адресных табличек нет – средства на переименование "освоили".

В Киевсовете нам объяснили, что средств на переименование улиц не выделялось совсем.

"Улица Багратионная небольшая, но в центре Киева, на ней есть адреса. Мне кажется она вполне нормальная. Но согласна, что надо как-то визуально подчеркнуть память о Максе Левине. Пока не дошли до этого руки. Установка мемориальной таблички и адресных табличек поддержу и помогу. Макс Левин очень классный был", — рассказала сайту ТСН.ua Ксения Семенова, депутат Киевсовета, одна из инициаторов переименования столичных улиц.

А вот по поводу появления новых табличек на других улицах, которых достаточно много переименовали в Киеве, процесс их появления может затянуться.

"С этим сложно, потому что все разные балансодержатели и каждый сам решает, когда менять", — комментирует депутат Киевсовета.

Напомним, тело фотографа-документалиста Макса Левина 1 апреля 2022 года после длительных поисков было обнаружено в районе села Гута Межигорская в Киевской области.

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