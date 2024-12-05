"Это реальный ад": Путин отдал новый приказ оккупационным войскам

Оккупанты на востоке продолжают развивать свой успех и на сегодняшний день он достаточно существенен.

Путин отдал новый приказ русским войскам и связан с датой инаугурации Трампа. В то же время, начальник Генштаба армии РФ неожиданно позвонил в Вашингтон. Между тем, с фронта поступают тревожные новости: оккупанты активно продвигаются, до Покровска остается менее 6 километров. Последние новости – в эксклюзиве ТСН.ua.

Россияне приближаются к Покровску

По данным аналитиков Deep State, после потери Селидового оккупанты продолжили развивать свой успех и на сегодняшний день он достаточно существенен. Враг уже атакует населенный пункт Шевченко. Село является одной из ключевых задач российской армии, выполнение которой позволит открыть оперативное пространство для дальнейшего продвижения на Покровск и фактически дополнительную возможность штурма города.

"В будущем ожидается активность врага в перекрытии логистики в Покровск, как они это делали и делают в других населенных пунктах с целью реализации их оккупации. Ежедневно на штурм отправляется большое количество техники и пехоты и, к сожалению, непрерывное давление приносит свои плоды. Так что только качественное использование сил и правильная организация обороны может дать возможность сдержать врага, где "таскаться" с ним в "количества" бессмысленны и нет никакого смысла", — отметили в Deep State.

Также в случае успехов в районе села Шевченко ожидается, что оккупанты начнут перебрасывать дополнительные ресурсы на направление для усиления группировки, а оккупация Курахового и Великой Новоселки вовсе может высвободить значительное количество сил, которые впоследствии могут быть использованы для наступления на Покровск. Россиянам до города остается менее шести километров.

Ад в Курахово

Впереди самые тяжелые несколько дней боев за Курахово. Об этом пишут украинские военные. Противник вошел в Старые Терны. Накат идет такой, что населенный пункт в ближайшее время перейдет по меньшей мере в серую зону, ав худшес случае — под контроль оккупантов.

Ситуация усугубляется тем, что, кроме выхода в тыл подразделениям в Курахово, от Старых Тернов прямой путь в Дачное. Захват Дачного перережет полностью поставки подразделений в Курахово и переведет его гарнизон на "самообслуживание". А Россия уже проводит перепись оставшихся на оккупированных территориях в городе Курахово.

"Под контролем врага сейчас находятся два квартала многоэтажек между улицей Победы и Лермонтова. Пока не закрепились, да и боятся сюрпризов от нас, поэтому не спешат занимать дома. За третий квартал идут активные бои. Там каждый дом, как новый терминал Донецкого аэропорта – на одном этаже наши военные, на втором – русские. Это настоящий ад. Также ведутся бои вдоль улицы Прокофьева, куда оккупанты аналогично прорвались. Если бы у нас было столько ресурсов хотя бы по средствам поражения, то враг бы в принципе не дошел до Курахово. А так, имеем что имеем. Невообразимо сложно", – сообщили военные, которые держат оборону Курахово.

По данным Deep State, за последние сутки враг также оккупировал Благодатное Запорожской области – это территория, где Украина проводила "контрнаступление" в 2023 году. Благодатное расположено к югу от Новой Новоселки, где также ведутся тяжелые бои. Добавим, что Великая Новоселка — это укрепрайон на границе сразу трех областей: Донецкой, Запорожской и Днепропетровской. Наступление российские войска ведут сразу с нескольких сторон. Они постепенно отрезают все логистические маршруты вокруг города.

Новый приказ Путина

Между тем на Курщине у оккупантов не все так оптимистично. Российский диктатор Владимир Путин поставил своей армии очередную задачу: до 20 января – дня инаугурации Дональда Трампа – выбить украинские войска из Курской области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам военнослужащего и политолога Кирилла Сазонова в "Новости Лайф", российские войска активно выполняют этот приказ, применяя интенсивные штурмовые действия, в том числе механизированные атаки. Однако ВСУ демонстрируют устойчивость и уверенно держат оборону. По словам военного, в Курскую область РФ перебрасывает отдельные подразделения даже с Покровского, Торецкого и Запорожского направлений.

Курская область расположена в непосредственной близости от границы с Украиной, и для Кремля контроль над этой территорией имеет важное значение для сохранения так называемой "территориальной целостности". Утрата части территории вблизи российской границы подрывает идею о незыблемости границ РФ, что является принципиальным элементом пропаганды для внутреннего потребления. Потеря Курской области — это не только стратегическое поражение для России, но и серьезный удар по личному имиджу Путина, пытающегося выдавать себя за крупного и непобедимого лидера, способного защитить свою страну.

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Диктатор, развязавший войну на чужой территории, не способен удержать свои собственные границы, и это огромный удар по его авторитету. Путин, десятилетиями строящий образ сурового и бескомпромиссного лидера, который не отдаст "ни сантиметра" своих земель, внезапно оказался в ситуации, где ему не удается даже защитить ближайшие регионы.

Ну а сами жители Курской области вообще начинают задавать вопросы, как это так случилось, что так называемая "СВО" теперь продолжается и у них. Как говорят у нас в народе: не рой яму другому – сам в нее попадешь.

В Британии признали мощь ВСУ

Тем временем британский министр по делам ветеранов Алистер Карнс заявил, что армия Великобритании будет полностью уничтожена через 6-12 месяцев в случае большой войны, подобной продолжающейся в Украине. Это еще раз подчеркивает масштабы и жестокость войны, с которой столкнулась Украина, без сомнения, самой жестокой в 21 веке.

После второй мировой войны ни одна армия Европы не имела дела с такими боевыми действиями. Современная война в Украине беспрецедентна по своей интенсивности и масштабам, ведь используются высокоточные ракеты, дроны, системы ПВО и новейшие технологии разведки. Война в Украине подтверждает, что война нового поколения может быть более сложной и тяжелой для всех участников, чем это могло показаться в прошлом.

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И все это еще больше подчеркивает героизм нашей армии, которая фактически была создана из добровольческих подразделений в 2014 году и выросла до слаженных механизмов, действующих на передовой. Армия Украины доказала, что способна не только эффективно защищать свою землю, но стать одним из сильнейших военных формирований в мире.

Внезапный звонок из РФ в США

Между тем, СМИ сообщают, что начальник Генштаба армии РФ Герасимов внезапно позвонил председателю Комитета начальников штабов армии США Брауну. Разговор вроде бы состоялся 27 ноября — через шесть дней после того, как Россия применила ракету "Орешник".

Герасимов и Чарльз Браун обсудили, как избежать просчетов и эскалации между странами по отношению к Украине. Герасимов заявил, что запуск ракеты "Орешник" был запланирован заранее и не является реакцией России на применение Украиной американских ракет ATACMS по территории РФ.

Герасимов якобы инициировал эту беседу, чтобы предупредить об испытаниях гиперзвуковых ракет в восточной части Средиземного моря. Он призвал американские военно-морские силы держаться подальше от целевой зоны по соображениям безопасности.

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Напомним, утром 21 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру, применив межконтинентальную баллистическую ракету. Она сбросила на город несколько десятков боеголовок, которые не повлекли за собой значительных разрушений. В Минобороны США подтвердили, что Россия ударила по Украине экспериментальной баллистической ракетой средней дальности, созданной на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".

Путин сказал, что РФ ударила по Днепру якобы "новейшей системой средней дальности" под названием "Орешник". В ГУР считают, что это могла быть ракета из комплекса "Кедр". Сам диктатор заявил, что применение "Орешника" было "ответом на агрессивные действия стран НАТО по отношению к России" – разрешение Украине бить западными ракетами по территории РФ и сами такие удары в Брянской и Курской областях. Он также не исключил новых подобных ударов. Диктатор также цинично добавил, что в дальнейшем гражданские украинцы будут информированы о планах по применению "Орешника".

Откуда РФ запускает баллистические ракеты

Запуск баллистических ракет средней дальности Россия может осуществлять только с полигонов Капустин Яр в Астраханской области и Плесецк в Архангельской области, сообщает Бабель со ссылкой на ГУР. В разведке сообщили, что Россия может производить до 25 баллистических ракет средней дальности в год, судя по изготовлению межконтинентальных баллистических ракет "Ярс".

Ситуация пока действительно довольно напряженная, но тяжелее всего – украинским воинам, которые 24/7 защищают Украину.

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