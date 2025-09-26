"Это рыцарская история": на Аскольдовой могиле похоронили пилота дрона "Вампир"

Любомир Соченко

В Киеве прощались с героем. Воин 65 бригады, пилот дрона «Вампир» вернулся на щите. Любомир Соченко, сын известной украинской художницы погиб вместе со своим собратом на Запорожском направлении от удара вражеского FPV.

Он защищал страну от начала полномасштабного. Чтобы стать в ряды — войска вернулся из Польши, где учился. Долгое время жег вражеские позиции гексакоптером и получил орден за мужество. Теперь похоронен на Аскольдовой могиле. Возле военной часовни, которую несколько лет назад расписывала его мама Марина Соченко.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

В храме Святого Николая прощаются с героем. Его зовут Любомир Соченко с псевдонимом «Рикки». Он был пилотом ударного дрона «Вампир». Этот коптер еще россияне зовут «Баба Яга». И изрядно боятся, потому что так он выжигает целые блиндажи вместе с оккупантами.

На этих кадрах одна из последних миссий Любомира и его собратьев на Запорожском направлении. Именно там подразделение пилотов уже несколько лет подряд успешно сжигал россиян. И как бы на этих воинов не охотился враг им удавалось вернуться с позиций, а перед этим уничтожать вражеские.

В тот вечер в машине их было четверо. Водитель и пилоты дрона «Вампир», трое друзей: Рикки, Сахалин и Гоша. Они должны были заменить другой расчет пилотов, который уже ждал наготове в блиндаже, говорит «Бульдог». Он вспоминает, услышал грохот внедорожника и уже собирался выходить из укрытия на встречу ребятам, как раздался взрыв. А потом крики.

Это был вражеский дрон на оптоволокне, который устроил засаду на дороге, по которой ехали пилоты на пересменку. Но это воины поймут потом, когда будут забирать побитую машину. Потому что сначала попытаются спасти своих. В темноте, среди поля боя «Бульдог» пытался приблизиться к подбитому авто, когда на него вышел один из раненых побратимов.

«Он выходил на нас, звал на помощь. Встретили одного. Я сказал саперу, чтобы отвел к нам, потому что у него был большой осколок в плече. Очень большой. Полметра где-то», — говорит «Бульдог».

Это был Гоша. Полуметровый кусок металла впился ему в плечо, но он смог дойти до позиции, чтобы позвать на помощь. Но когда воины приблизились к машине поняли — спасать там уже некого.

«Мы пришли и увидели, что все 200. Глаза открыты. Пульса нет. Мгновенная смерть. Вытащили Рикки и Сахалина. Я еще раз перемерил пульс. На шее, на руке. Послушал дыхание. Просто трудно ошибиться. Потому что это останется навсегда с тобой, если спасти можно было. А ты ошибся», — говорит «Бульдог».

Сейчас Гоше спасают руку в госпитале. А с его друзьями прощается Украина. Любомира Соченко хоронят на Аскольдовой могиле. Среди других героев российско-украинской войны. Под военной часовней, стены которой еще несколько лет назад расписала мама Любомира, украинская художница Марина Соченко.

«Это героическая наша история, колоссальная, рыцарская история», — говорит художница Марина Соченко.

Мария Соченко воссоздала лица всех тех, кто боролся за Украину. Здесь и воины УПА и Герои Крут. Герои Майдана и военные. Все изображены под Покровом Богородицы, заступницы воинов. Реальные бойцы, которые отдали в своей борьбе самое дорогое — собственную жизнь. А теперь их продолжает пантеон воинов, похороненных на Аскольдовой Могиле — рядом с Да Вечны и «Джусом» к ним присоединился еще один — Любомир Соченко.

Марию Соченко держит под руку ее младший сын — тоже воин Сил Обороны. Люди, пришедшие попрощаться с Рики поют гимн Украины. А на колокольне на военной часовне, которая расписана руками Марины бьет колоколами за упокой и вечную славу старшего сына Любомира.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: СЫНА похоронили рядом с капелькой, которую бережно расписывала мама 💔 Собратья едва сдерживают слезы