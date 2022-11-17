"Это самая большая опасность в ближайшее время": эксперт о новой ракетной угрозе

Россия пока не имеет возможности проводить массированные атаки дронами-камикадзе, но, по прогнозу эксперта, ожидает возможности ударить по Украине иранскими баллистическими ракетами с мощной боевой частью.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

"Сейчас между массированными обстрелами в среднем есть интервал в две-три недели. Это именно то время, которое нужно для накопления боекомплекта, для того, чтобы привезти его со складов, размещенных по всей России центров хранения, а затем сконцентрировать на аэродромах или в портах, — говорит Александр Коваленко.- Хотя сейчас мы видим, что "Калибров" они используют немного. Больше — ракет авиационного базирования. Это ракеты Х-101, Х-555. Эти ракеты они могут производить, у них есть производство, но оно очень медленное. Оно зависит от контрабанды иностранных запчастей. Когда даже есть все оборудование, микросхемы, производство все равно не масштабное – 2-3 ракеты в неделю".

На вопрос о том, почему сейчас именно такие интервалы, эксперт отвечает так: "Такая же ситуация была и 10 октября. Они наносят массированный удар, а затем, 11 октября и 12 октября были значительно меньшие удары. То есть была доразведка. После ударов выясняли, что было поражено, что нет. Между массированными ударами средний интервал 2-3 недели, после чего они собирают информацию, в том числе от информаторов с территории Украины о том, что и где разрушено. Так они действуют, пока есть боекомплект. Но боекомплекта на следующие дни значительно меньше, чем в день массированного обстрела".

Александр Коваленко отмечает, что в последнее время атак дронов не так много, как в недавнем прошлом.

"Дроны отвлекают на себя внимание ПВО, последняя использует боекомплект, на перезаряжание нужно время. На этот раз (когда по Украине было выпущено около 100 ракет – Ред.) атаку дронами они не совершили, потому что ресурс у них ограничен. Они их используют в тех ситуациях, когда по тем или иным причинам не могут стрелять ракетами. Рой дронов они уже не в состоянии запустить.Также подтверждает этот факт, что у Ирана производство беспилотников "Shahed" не масштабно. Это не тысячи аппаратов. Что касается способности Ирана производить их — это около 50 аппаратов в месяц. Иран зависит от контрабандных поставок запчастей".

По мнению Коваленко, самая большая опасность ближайшего времени в том, что Россия может получить иранские баллистические ракеты и использовать их массированно по территории Украины. "Их не будет очень много, не тысячи, но у них достаточно мощные боевые части. Для любого ПВО баллистическая ракета – это очень тяжелая мишень. Своих ракет в России уже гораздо меньше, чем в начале войны. Но они у них есть и они могут их производить в небольшом количестве.

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