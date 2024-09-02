"Это самая большая проблема": военный медик назвал самые трудные направления эвакуации

Врач рассказал об эвакуации раненых с поля боя.
Самая большая проблема на фронте с эвакуацией от точки ранения в стабилизационный пункт.
Об этом рассказал врач, курирующий медициной восточного направления фронта, подполковник Роман Кузин в эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.
“Если говорить с точки стабилизационного пункта, у нас в принципе проблем нет. То есть где лучше, где хуже, но оно работает и поддается корректировке. То есть это можно усовершенствовать, отслеживать, координировать. А вот все от точки ранения до стабилизационного пункта — это большая проблема", — говорит военный врач.
По его словам, это не только проблема для медиков, но и проблема логистики, противодействия дронам и тому подобное.
“То есть тяжело сам момент эвакуации раненого от точки ранения к хотя бы точке передачи. Это там, где его передают из брони обычно на медевак, санитарный транспорт. Дальше уже все отработано, откатано годами, все подразделения опытны и работают. А вот эвакуация именно от точки ранения – это самая большая проблема”, – рассказал Роман Кузин.
На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Я видел ТАКОЕ, чего не видели МИЛЛИОНЫ! ВРАЧ, вывозивший раненых, РАССКАЗАЛ ВСЕ!
Читайте также:
- В Генштабе назвали более жаркое направление на фронте
- Чем грозит вероятный восторг Покровска: Жорин рассказал о возможных действиях россиян
- Россия атаковала Киев всем, чем смогла: момент удара, последствия и подробности (видео)