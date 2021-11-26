"Это сегодня невозможно": Зеленский заявил, что Украина не будет идти в наступление

Президент заверил, что страна готова защищаться.
Украинская армия, при большом количестве российских войск у границ, идти в наступление не будет.
Об этом во время пресс-конференции 26 ноября сказал президент Владимир Зеленский.
По его словам, страна готова к защите в случае вторжения, но идти в наступление не будет. Президент выразил уверенность в том, что армия готова.
"Считаю, что те политические силы, которые сегодня говорят, что нам нужно идти войной, точно не думают о нашей армии. Куда-то идти мы сейчас не будет. Я считаю, что люди прежде всего. Мы не можем потерять сегодня всю нашу армию. Она мощная, она заберет с собой больше, но это сегодня невозможно", — подчеркнул Зеленский.
Как сообщалось, президент заявил, что Украина полностью контролирует границы и готова к любой эскалации со стороны русской Федерации. По его словам, "вероятность (военного вторжения – Ред.) может быть ежедневно".
Напомним, Россия продолжает стягивать свои войска к украинской границе. Там уже сконцентрировано около 100 тысяч российских военных. По прогнозам, РФ готовится напасть на Украину в конце января или начале февраля 2022 года.
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