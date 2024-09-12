"Это — сексуальное насилие!": в школе в Днепре разразился скандал из-за "открытых" туалетов (фото)

Скандал в 121-й школе в Днепре — в детских туалетах нет ни кабинок, ни перегородок. Унитазы стоят рядом друг с другом без крышек и туалетной бумаги. Родители возмущены: дети терпят до дома, лишь бы не ходить в туалет в школе.

Фото уборных опубликовали в местных Telegram-каналах.

"На фото детские туалеты в школе №121. Как вы уже поняли, о приватности здесь не слышали! Интересно, директор школы сама бы сходила в такой туалет?” — пишет "Днепр оперативный".

Туалет в школе №121 в Днепре/Фото из Telegram-канала "Днепр оперативный"

Дети бегут в туалет домой

По словам родителей, туалеты находятся в таком состоянии еще со времен, когда они сами учились в этой школе.

“Ребенок домой приходит после четырех уроков и бежит сразу в туалет. Говорит там, в школе, невозможно ходить. Да и укрытие там такое себе", — рассказала одна из мам в Сети.

“121 школа, ребенок говорит, что терпит, но в школе в туалет не ходит. Особенно в бомбоубежище! Грязно, нет туалетной бумаги, неприятный запах, нет крышек и даже нет кабинок. Ну, это ужас!” — поделилась еще одна женщина.

Туалет в школе №121 в Днепре/Фото из Telegram-канала "Днепр оперативный"

Ученица пишет, что на всю школу есть только одна кабинка на третьем этаже, но она не закрывается на замок.

Оказалось, что схожая ситуация с туалетами не только в 121-й школе. Так, в 44-й гимназии, на ремонт которой в этом году выделили почти 900 тысяч гривен из городского бюджета, между унитазами установлены только перегородки — дверцей нет. Видео опубликовали родители учащихся в Сети.

Туалет в гимназии №44 в Днепре/Фото из Telegram-канала "Днепр оперативный"

Какой вид должны иметь уборные согласно нормам

В Украине разработан Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, которого по приказу Министерства здравоохранения должны соблюдать все школы. Документ содержит требования к организации образовательного пространства, здоровья и гигиены.

Согласно регламенту, все туалеты должны оснащаться кабинками, закрывающимися изнутри. Перегородки между кабинками и дверцей должны быть изготовлены из непрозрачных материалов и начинаться не выше 0,1 м от пола.

Адвокат Юлия Сегеда говорит: принудительное обнажение детей и подростков в таком месте является сексуальным насилием.

"Кому из "дизайнеров" этого ужаса не поняло слово достоинство? Я думаю, время создать комиссию и проинспектировать городские учебные заведения и предложить тем, кто принял эту работу и туалет в таком виде всем составом им вместе воспользоваться”, — написала правозащитница на своей странице в Facebook.

Ремонт планируют сделать после окончания войны

После огласки школа на инцидент отреагировала. Впрочем, о нормах, установленных Минздравом, там, кажется, не слышали: между унитазами установили только перегородки.

Дети до сих пор вынуждены ходить в туалет на глазах друг друга, жалуются родители в Сети.

Туалет в школе №121 в Днепре/Фото из Telegram-канала "Днепр оперативный"

В Департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета рассказали сайту ТСН.ua, что о ситуации с туалетами в 121-й школе знают.

На вопрос, почему они находятся в таком состоянии, нам ответили, что департамент проводил собрание с родительскими советами, где обнаружили критические ремонты, которые необходимо выполнить в школах города. В течение 2020-2021 годов, по словам начальника отдела материально-технического обеспечения Александра Аджимяна, выполнили ремонты в 67 школах. Их планировали продолжать и дальше, утверждает он, однако началась полномасштабная война.

“Поэтому все эти планы были нарушены. И, соответственно, пока мы капитальные ремонты не выполняем, именно с текущей ситуацией, которая есть в стране, это война с агрессивной Россией. Но эти проекты есть. Мы планируем по окончании военного положения снова приступить к этим ремонтам. Именно в 121 школе разработан проект капитального ремонта, а именно туалетов и столовой”, — рассказал ТСН.ua Александр Аджимян.

Туалет в школе №121 в Днепре/Фото из Telegram-канала "Днепр оперативный"

С его слов, учащимся остается только ждать завершения войны и капитального ремонта школы.

"Есть кабинки, нет дверей. Главные задачи сейчас — это установка окон после "прилетов". Соответственно, мы выбираем в рамках того финансирования, которое есть. К сожалению, многие забыли, что на период войны есть уменьшение ресурсов, как финансовых, так и трудовых ресурсов, у тех же подрядных организаций, исполнителей, заводов изготовления окон — есть и такие проблемы. Мы выбираем, прежде всего, критически необходимые работы. Это обустройство укрытий, замена окон, дверей, крыш после прилетов. Это наша первая забота о жизни людей. Относительно кабинок мы рассмотрели возможность обустройства в соответствии с сегодняшним днем и до момента проведения капитального ремонта”, — ответили ТСН.ua в горсовете.

Туалет в школе №121 в Днепре/Фото из Telegram-канала "Днепр оперативный"

Напомним, в Верховной Раде решили отказаться от изготовления золотых и серебряных медалей для выпускников школ за средства бюджета.

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