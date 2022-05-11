"Это шок, дикая орда": Маляр рассказала о быте российских оккупантов в Черниговской области

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала шокирующие факты о быте российских оккупантов во время их пребывания в Черниговской области. В частности, так называемые кухня, спальня и туалет захватчиков были расположены в одном помещении.

Об этом Маляр рассказала в программе "Сніданок з 1+1" на телеканале "1+1".

"Я была в Черниговской области в тех местах, где они (оккупанты – ред.) компактно проживали, пока пытались занять эту территорию. Я очень внимательно там обследовала и вещи, которыми они пользовались, они все оставили, быт, как это происходит. Ну, это абсолютно дикая орда. И они относятся пренебрежительно не только к нам, но и друг к другу относятся пренебрежительно", – рассказала замминистра.

Также читайте На Херсонщине оккупанты организуют плантации конопли и обещают "аграриям" процент от прибыли

Так, она привела пример, что российские военные похитили из домов украинцев их обувь и одежду, даже белье. А свои вещи оставили на месте.

"Что они оставили? Обувь им выдали всем одинакового размера. Она плохая качественно очень, человеку неудобно. Это отношение их государства к их военным. Одежду – это тоже все абсолютно невозможно носить, это некачественные вещи. Там ни о каком уважении к достоинству человека речь не идет", – рассказала Маляр.

"Кроме того, я там видела остатки веществ определенных лекарственных, которые они употребляют дополнительно. Что меня больше всего удивило в плане бескультурья – что у них место, где они спят, где они едят и где у них туалет – оно все в одной точке расположено. Это шок. Дикая орда", – отметила заместитель главы Минобороны.

Заместитель министра обороны Анна Маляр об актуальной ситуации на фронте и ее рабочих обязанностях

Напомним, в конце марта в освобожденном от оккупантов Тростянце обнаружили и сняли на видео грязное помещение российских оккупантов – вероятно, именно то, о котором рассказала Маляр. В частности, был обнаружен грязный и заполненный вермишелью быстрого приготовления умывальник.

Читайте также: