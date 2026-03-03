Это шок: у врачей в Винницкой области нашли "ковры из долларов" - что они делали

В Винницкой области на взятках разоблачили медиков

Реклама

В Винницкой области разгорелся очередной громкий скандал: за одну неделю правоохранители во второй раз задержали медиков, которые торговали фиктивными диагнозами. Во время обысков следователи буквально застилали пол коврами из долларов и гривен. Оказалось, что в Литинской больнице действовал настоящий семейный подряд.

Корреспондент ТСН Ирина Маркевич выясняла, почему громкая реформа МСЭК не помешала врачам и дальше обогащаться на уклонистах.

Семейный бизнес: невропатолог и хирург

В обычном доме царит беспорядок, но среди старых вещей следователи находят пачки наличных. Это помещение семьи Бондарчуков. Мать, Татьяна Бондарчук, более 20 лет работала невропатологом и была членом ВВК. Ее 27-летний сын Андрей — травматолог в той же Литинской районной больнице.

Реклама

Во время обыска правоохранители изъяли 200 тысяч долларов и 350 тысяч гривен. Эта сумма соизмерима с годовым бюджетом всей больницы.

Василий Жовнир, директор Литинской ЦРБ: «Это шоковая терапия. Больница нуждалась в травматологе, он пришел уже взрослым специалистом. Профессиональные работники, к ним обращалось много пациентов».

Как работала схема

Следствие установило, что «клиенты» призывного возраста сначала обращались к сыну-травматологу. Тот ставил фиктивный диагноз (например, остеопороз) и направлял пациента в отделение неврологии к своей матери.

Там мужчин клали на «стационар» на 10 дней, формируя пакет документов для экспертной комиссии. За несколько дней до заседания врач звонила пациенту и называла цену — 3 000 долларов, часть из которых, по версии следствия, передавали сообщникам в экспертных командах.

Реклама

Сами с «инвалидностью» и миллионами

Интересно, что 47-летняя невропатолог и ее 27-летний сын сами официально являются лицами с инвалидностью и получают пенсии от государства. На суде Татьяна Бондарчук заявила, что найденные деньги — это якобы выплаты от государства за погибшего брата.

Суд назначил обоим содержание под стражей или залог в 266 тысяч гривен. За сына средства внесли сразу, а мать после задержания попала в больницу.

Почему реформа МСЭК не сработала?

Год назад систему МСЭК заменили на экспертные команды повседневного функционирования. В Минздраве обещали: автоматическое распределение дел сделает невозможным коррупцию. Однако дело из Литина доказывает — коррупционный риск просто переместился на уровень лечащего врача.

Тамара Дудчик, и.о. заместителя директора Винницкой областной больницы: «Если пакет документов фиктивный, команда экспертов не всегда может это обнаружить. Они видят записи в системе ЕСОС, но не застрахованы от того, насколько правдивы эти записи на бумаге».

Реклама

Электронная система фиксирует «цифровой след» каждого врача, но это не останавливает медиков. Спрос на услугу настолько велик, что суммы взяток даже выросли. Даже частные клиники Винницы начали официально предлагать «сопровождение в сборе документов для инвалидности».

Пока готовился сюжет, в Винницкой области задержали еще одну группу: семейного врача частной клиники и заведующую отделением городской больницы. У них изъяли еще миллион гривен и 200 тысяч долларов. За вторую группу инвалидности они правили 5 000 долларов.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 13:00 новости 3 марта. Состояние дорог шокирует! «Эпическая ярость» Трампа! Новый раунд переговоров!