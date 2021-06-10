"Это — скотство": Ирина Геращенко и Наталья Мосейчук поспорили из-за "пленок Медведчука"

Наталья Мосейчук отметила, что Ирина Геращенко спекулирует на теме украинских военнопленных.

Депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко не смогла объяснить скандал вокруг екс-президента Петра Порошенко из-за "пленок Медведчука" и поспорила с ведущей Натальей Мосейчук.

Об этом 10 июня говорилось на ток-шоу "Право на владу"

Ирина Геращенко заявила, что журналисты телеканала "1+1" не освещают информации об украинских военных и пленных, которых содержат в заложниках оккупанты. На это ведущая программы Наталья Мосейчук отметила, что это — ложь, поскольку выпуски новостей регулярно начинаются с информации с фронта.

Ирина Геращенко: "Я полностью поддерживаю вашу позицию относительно Медведчука. Насколько мы знаем, он является совладельцем телеканала "1 + 1". Здесь правильные прозвучали вещи относительно квартир военнослужащим, которых вызволили с плена, но они остаются сегодня без социальных пакетов. Давайте 25% зарплаты всех сотрудников канала "1+1" за месяц мы перечислим на закупку квартир, например, Ивану Дееву и Игорю Козловскому. Я отдам всю свою зарплату за месяц. Давайте купим эти квартиры. Порошенко нескольким военнослужащим квартиры купил. Давайте сделаем вместе что-то хорошее для нескольких военных. И списки вам дам".

Наталья Мосейчук: "Списки я возьму, пани Ирина. А то, что вы сейчас предлагаете, и то, на чем вы спекулируете, это называется скотство".

Ирина Геращенко: "230 украинцев и крымских татар содержатся сегодня в тюрьмах оккупированного Донбасса, 109 украинцев и крымских татар содержатся сегодня в Крыму и в Российской Федерации. Я думаю, что скотство — спекулировать на их жизнях и этим не заниматься. Списки — и давайте мы вместе этим займемся ".

Наталья Мосейчук: "Когда Мочанов сказал, что мать не получила звонка от своего сына, когда он был уволен, а все это делалось под кабинет пятого президента Украины, очень хотелось бы услышать ваши объяснения, почему".

Ирина Геращенко: "Журналисты "1+1" присутствовали на всех освобождениях, где присутствовала я. Когда мы забрали Макуха, Герасименко, Лазаренко, мы сразу дали тогда им телефоны. Все освобождения, которые происходили, — мы сразу передавали телефоны, чтобы они могли сделать этот звонок. Скотство, Наталья, это — спекулировать на этом. Освобождение людей было очень тяжелой работой".

Наталья Мосейчук: "Это лидер вашей партии сегодня сказал".

Ирина Геращенко: "Вы знаете, хочу сказать, что он правильно сказал. Потому что, мне кажется, сегодня надо объединиться вокруг того, чтобы освободить 230 и 109 человек. Их фамилии никому не известны. На вашем канале два года не выходит ни сюжета о ни одном человеке, которых удерживает Путин. Об Выговском вы не рассказываете о крымских татарах, об их семьях. Давайте вместе об этом расскажем ".

Наталья Мосейчук: "Ирина, мне всегда делают замечания, когда я говорю острые вещи. И когда я говорю слово "врете"... Мне очень часто делают замечания за слово "врете". Но в данном случае вы даже не обманываете, Ирина, вы лжете. Потому что каждый 19:30 выпуск "ТСН" у нас о фронте. Ни один другой канал не занимается так фронтовыми делами, как занимается канал "1+1".

"Это – скотство": в прямом эфире "Право на владу" поспорили Мосейчук и Геращенко

Напомним, военный рассказал, как Порошенко обменял брата министра.

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