"Это скрыть невозможно": адвокат Коломойского объяснил, почему тот не мог присвоить средства "Приватбанка"

Ни представители НБУ, ни международные аудиторы, ни Фонд гарантирования вкладов физических лиц, принимавший банк после национализации, не нашли какой-либо недостачи.

Адвокаты Игоря Коломойского отрицают, что бизнесмен в течение 2013-2014 годов незаконно завладел средствами "Приватбанка" в размере 6 млрд грн. Юристы объяснили, почему это невозможно, и привели результаты проверок, которые не выявили никаких нарушений.

Об этом на пресс-конференции рассказал адвокат Олег Пушкарь.

Защитник бизнесмена объяснил, что присвоение Коломойским 6 млрд грн было бы заметным, ведь на тот момент общая наличная масса "Приватбанка" составляла 7 млрд 400 тыс. грн.

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"События, описанные в сообщении о подозрении, приходятся на 2013-2014 годы. Именно в это время, по мнению органа досудебного расследования, Коломойским было фактически не внесено или имитировано внесение в кассу денежных средств за этот период 25 раз в сумме почти 6 миллиардов гривен. Причем эти наличные средства были учтены в кассах, имели свое движение. Шесть миллиардов гривен наличных средств – это не одна копейка, и сымитировать это просто невозможно. Потому что вся наличная масса "Приватбанка" по состоянию на конец 2014 года составляла 7 миллиардов 400 тысяч гривен. То есть, если учитывать мнение следствия, из которых 6 миллиардов не было. Любой специалист в банковском деле скажет, что это фактически невозможно, потому что банк остановился бы в тот же день. Он не мог бы выполнять никакие обязательства перед своими вкладчиками. Ни один клиент не сказал, что вместо того, чтобы получить какие-то деньги, банкомат ему выдал какую-то расписку под подписью Коломойского, что деньги вернут потом. Такого не было", – рассказал Пушкарь.

Он также обратил внимание, что в 2016 году "Приватбанк" был национализирован. Этому решению предшествовали многочисленные проверки со стороны НБУ.

"Фактически банк был до копеечки "перевернут", проверен и никаких оснований говорить, что была обнаружена какая-то недостача… Все прекрасно понимают – недостачу наличных денежных средств в 6 миллиардов гривен скрыть невозможно", – добавил адвокат.

Кроме того, он сообщил, что до 2023 года "Приватбанк" ежегодно проверялся, в частности, крупными международными компаниями из так называемой "большой четверки" с очень весомой репутацией.

"Ни представители Национального банка, ни международные аудиторы, ни Фонд гарантирования вкладов физических лиц, принимавший банк после национализации, не нашли каких-либо недостач. Но это никого не убедило, и в 2023 году Бюро экономической безопасности решило, что все имитировано, все подделано, денежных средств нет", – рассказал защитник Коломойского.

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Напомним, 15 сентября 2023 года Коломойский получил подозрение в незаконном завладении 5,8 млрд грн в течение 2013-2014 годов с помощью сотрудников "Приватбанка", учредителем и акционером которого он был.

По данным следствия, в 2013-2014 годах Коломойский "путем невнесения наличных средств" вывел из банка 5,7 млрд грн наличных, однако заметили это только осенью 2023 года, после чего арестовали Коломойского и директора киевского филиала банка Сергея Волкова.

Были проведены многочисленные аудиты, в частности, во время национализации банка в 2016 году, подтверждающие отсутствие состава преступления. Также о невозможности такой махинации говорят и многочисленные свидетели.

Сам бизнесмен обвинения отрицает и называет их абсурдными. По его словам, версия следствия принципиально невозможна.

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