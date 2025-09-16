Дмитрий Хилюк

Освобожденный из российского плена журналист «УНИАН» Дмитрий Хилюк рассказал о пытках в застенках РФ.

Об этом он сказал в интервью корреспонденту ТСН Марьяне Бухан.

«Российский плен — это современный ГУЛАГ, современный Освенцим. Там очень тяжело людям, там очень тяжелые условия. Условия такие, в которых не сидят даже осужденные за тяжкие преступления», — сказал он.

Дмитрий Хилюк отметил, что в РФ к нему не применяли физических пыток, однако издевались психологически.

«Если говорить о физических пытках, то я не могу сказать, что они их применяли ко мне. Я не военный, военным доставалось больше всего. Возможно, в этих тюрьмах меньше работали садисты. Бывало, что могли дубинками бить по ногам, могли шокером ударить. Пытки были другие: круглосуточный яркий свет, он не выключался. Пытали их музыкой: когда у тебя с 6:00 утра до 8:00 вечера над ухом звучит „советская“ попса. Это все нон-стоп, мы по этому определяли, который час. Заставляли стоять в одной позе, двигаться с утра до обеда по кругу. Это изматывало. Их задачей была максимально досадить, чтобы человек был похож на животное», — сказал журналист.

Дмитрий Хилюк отметил, что целью россиян было сломать волю, однако он сразу раскрыл планы оккупантов и думал о доме, что и помогло ему выдержать.

Напомним, Дмитрий Хилюк — корреспондент новостного агентства «Униан». Уже в первые дни россияне зашли в его село, а через две недели вывезли пленного Дмитрия в тюрьму. Освободить его удалось только в День Независимости.

