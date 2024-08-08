"Это сплошная ложь": Корогодский объяснил, действительно ли повышение налогов спасет нашу экономику

Нашу экономику спасут только западные деньги. Но сегодня все должны затянуть пояса.

Об этом в эксклюзивном интервью TSN.ua рассказал бизнесмен, миллионер, блогер Гарик Корогодский.

“Поднять налоги – я не макроэкономист, но я точно знаю, что не так много компаний работают “в белую”. И если поднять налоги, я видел расчет, сколько нам это даст денег. Я готов сказать, что этот расчет – сплошная ложь. Когда поднимают налоги, какое-то количество уходит в тень. И вырастет ли, не вырастет ли – это макроэкономические прогнозы, я не знаю. Мы платим все. Скажут платить больше, чем все – будем платить больше, чем все”, – говорит Корогодский.

По его мнению, критиковать власть сегодня – это самое худшее, что возможно.

“У меня много вопросов к власти, очень много вопросов. Но критиковать я себе не позволяю”, – рассказал бизнесмен.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео ГАРИК КОРОГОДСКИЙ: "За эти слова я бы вырвал Гордону язык!". Все подробности в большом интервью

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