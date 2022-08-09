"Это способ коммуникации": в ВСУ прокомментировали якобы массовую раздачу повесток в Одессе

В одесских Telegram-каналах начали распространять фото, на которых зафиксированы якобы массовые раздачи повесток на улице у входа в пивной магазин. Эти фото прокомментировали в ВСУ.

Так, повестки могут вручаться в общественных местах, на улицах города и это нормальная практика.

Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Так, в Telegram-канале "Одесса INFO" сообщили о раздаче повесток на улицах:

Героев Крут, 15 возле "АТБ";

генерала Петрова/И. Рябина;

генерала Петрова/Якира.

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Гуменюк отметила, что на фото зафиксированы военные, однако неизвестно, где и когда был сделан снимок.

"Я не исключаю, что вполне возможен такой порядок действий. Но повестка в таком случае вручается для того, чтобы человек пришел (в центр комплектования – ред.) и проверил свои данные в рамках мобилизации", – сказала представитель Сил обороны юга.

"Повестки могут вручаться в общественных местах, на улицах города. Это нормальная практика, к которой обращаются представители территориальных центров комплектования. Повестка может быть вручена не только нарушителям общественного порядка, повестка – это способ коммуникации", – пояснила Гуменюк.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский ответил на петицию о запрещете раздачи повесток на блокпостах и улицах.

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