«Это сработало»: Зеленский рассказал, что помогло вернуть полноценную работу Starlink

Владимир Зеленский / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что публичное обсуждение проблем со спутниковой связью Starlink помогло в переговорах по возобновлению его полноценной работы. В то же время он предупредил, что ситуация еще может измениться, в частности, из-за политических событий в США.

Об этом глава государства рассказал в интервью ведущей «ТСН. Тиждень» Алли Мазур.

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Отвечая на вопрос, повлияла ли широкая публичная дискуссия вокруг Starlink на переговоры с партнерами, Зеленский признал, что такой подход дал результат.

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«Я думаю, что она (огласка – ред.) и помогла. Я думаю, не то чтобы это была главная идея тактики нашей работы с партнерами. Мы открыты, прямы, но это сработало. На сегодняшний день так», — отметил президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что дальнейшая работа спутниковой связи может зависеть от новых вызовов, в частности, связанных с выборами в Соединенных Штатах.

«Посмотрим, как будет дальше, потому что каждый день мы видим разные моменты, и во время выборов Соединенных Штатов Америки могут быть разные вызовы, но тем не менее, на сегодня это позитив, и он нам нужен очень», — подытожил глава государства.

Что известно об ограничениях Starlink и Starshield в Украине

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что отключение Starlink приведет к немедленному развалу украинского фронта. В то же время, он обвинил ВСУ в использовании спутниковой связи для наступательных ударов беспилотниками, что, по его словам, нарушает условия предоставления услуг. Украинские специалисты отрицали эти обвинения, отметив, что применение именно гражданского Starlink для таких миссий технически невозможно.

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Маск также пояснил, что военная система Starshield, в отличие от коммерческого Starlink, находится под контролем правительства США, поэтому решение по ее использованию принимают американские власти.

Напомним, в ночь на 14 октября в работе спутниковой связи возникли серьезные проблемы. Терминалы Starshield теряли связь после превышения определенной скорости – в зависимости от подразделения ограничения срабатывали примерно на 72-161 км/ч.

Через несколько дней после введения ограничений количество ударов ВСУ по российской технике сократилось более чем вдвое. Проблемы также затронули некоторые украинские перехватчики, которые используют против российских реактивных беспилотников.

В то же время 24 октября президент Владимир Зеленский сообщил о возобновлении работы Starlink и Starshield на скоростях, доступных для введения ограничений.

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