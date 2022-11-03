"Это те, кто в строю": военный эксперт назвал количество мобилизованных россиян и тех, кто в ожидании

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, сколько Россия уже мобилизовала людей для войны против Украины.

Об этом он сообщил в эфире Yuotube-канала ТСН.ua.

"На сегодняшний день цифра в 220 тысяч, которую называет наш генерал Буданов, это те, кто частично уже на фронте и те, которых уже оформили — приняли в учебные центры, одели и вооружили. Это цифра 220 тысяч. А сколько еще сидит на полигонах в палаточных городках, которых не оформили? Эта цифра может колебаться и до 300-400 тысяч. Россия очень большая страна", — считает Жданов.

В то же время он отмечает, что сейчас 200-220 тысяч — это те, кто в строю, а остальные тысяч 100 колеблются между гражданской жизнью и мобилизацией.

Стоит отметить, что ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что, несмотря на заявления главы Министерства обороны РФ Сергея Шойгу о том, что 28 октября состоялось завершение частичной мобилизации и переход на срочную службу, в разных регионах РФ продолжаются мобилизационные мероприятия.

В российском Центральном военном округе журналистам местного издания сообщили, что процессы мобилизации будут продолжаться по всей России, пока президент России Владимир Путин не подпишет указ о прекращении периода мобилизации.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в РФ частичную мобилизацию. Российский министр обороны Сергей Шойгу объявил, что в рамках частичной мобилизации в армию планируется призвать 300 тысяч человек. Однако на самом деле планы Кремля могут быть гораздо больше.

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