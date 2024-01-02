"Это только начало": Жданов рассказал, сколько еще ракет подготовила Россия и истощила ли нашу ПВО

Утром 2 января Россия нанесла массированный удар по Украине. Враг применил почти весь свой арсенал — от "шахедов" до баллистических ракет. Фактически террористы повторили атаку 29 декабря. Впрочем, в этот раз под ударом оказались Киев и Харьков.

Куда целились россияне и сколько ракет они подготовили для ударов, как часто противовоздушная оборона может отражать столь масштабные атаки и с какой целью Россия усилила обстрелы украинских городов, рассказал комментарии сайту ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов.

Ударили по гражданским

Утром Россия применила почти весь свой арсенал, кроме "Калибров" и крылатых ракет типа Х-22, говорит Олег Жданов. Это был сложный удар. Фактически враг повторил атаку, которая была 29 декабря.

“Ударили по нам с вами, не по военным. Здесь главная цель РФ, чтобы как можно больше страдало гражданское население. Я думаю, что они изменили тактику распространения по всей стране целенаправленно по столице. Так они пытаются добиться наибольшей эффективности в плане создания социальных настроений. Чтобы мы согласились на мир любой ценой”, — рассказал Олег Жданов.

По его словам, России сейчас очень необходима оперативная пауза. Пожалуй, у Кремля уже есть понимание, что сегодня-завтра нужно будет останавливать наступательные действия и переходить в оборону, говорит Олег Жданов.

“И здесь они очень боятся, что мы начнем – от контратак до отдельных контрнаступательных операций оперативно-тактического масштаба. Стартовала же предвыборная кампания, а Авдеевку до 1 января не вяли. Фактически она стартовала молча. Путин о войне мало вспоминал. А сейчас еще в ходе предвыборной кампании проиграть какой-то эпизод войны Вооруженным силам Украины — это не то, что им нужно", — рассказал Олег Жданов.

Путин хочет переговоров

У россиян нет возможности одержать победу, поэтому им нужно заставлять нас прекратить огонь, говорит военный эксперт.

“Временно на переговоры... И войскам нужно дать отдохнуть, перегруппироваться, набраться сил. Поэтому целенаправленно столица. С попыткой пробить систему ПВО. Представьте, если хотя бы половина целей попала по городу? Это было бы кровавое месиво. И Путин спросил бы: "Ну что вы там? Я, как миротворец, готов сесть за стол переговоров. Вы готовы? Нет? Тогда еще один налет”, – рассказал Олег Жданов.

Олег Жданов считает, что такие массированные российские атаки по украинским городам сейчас могут происходить довольно часто.

“Пока у них есть запас более тысячи ракет, они накопили разные типы. Сегодня Х-22 не принимали участие — баллистика, которую мы тоже с большим трудом сбиваем. "Калибры" не принимали участие. Скорее всего, они их придерживают вместо Х-101, Х-555, если это закончится. Так что это только начало”, – считает Олег Жданов.

Враг пытается истощить ПВО

По словам Олега Жданова, украинская противовоздушная оборона способна часто отражать такие массированные атаки, но при одном условии.

“В тех городах, где наша ПВО есть, способна. Но если наши страны-партнеры будут своевременно поставлять нам ракеты для этих ПВО. Если ракеты закончатся, никакое ПВО нас уже не спасет", — говорит Олег Жданов.

Россияне раньше часто массированно атаковали украинские города ночью, однако сегодня ракеты на Киев и Харьков летели около восьми утра, когда на улице было ясно. Олег Жданов считает, что враг растягивает по времени налет, чтобы не давать ПВО передохнуть.

“У ракет и беспилотников разные характеристики. "Шахед" летит 180 километров в час, поэтому ему нужно несколько часов, чтобы долететь. А ракета летит 850 километров. Баллистическая ракета летит несколько минут. Если разложить по времени, это будут такие ударные волны, которые фактически заставляют ПВО или тратить больше ракет и уходить на перезарядку. И тогда может появиться "окно" в ПВО. Я считаю, что это абсолютно планируемая и разыгранная по нотам атака волна для перегрузки ПВО с попыткой его пробить”, — говорит Олег Жданов.

Следующая атака может быть ночью

Когда россияне смогут снова массированно атаковать Украину, зависит от того, сколько они готовились к этим ударам. Если подготовка длилась несколько месяцев, то ракеты накоплены, распределены между аэродромами и готовы к использованию.

"Там только команда специалистов должна внести координаты целей в главные части ракет и все. Дальше только техническая сторона – подвес ракеты и выход на рубеж. Судя по нашим разведданным, у них более тысячи ракет каждого типа. Даже если мы сегодня отсчитаем две массированные атаки 29 декабря и 2 января, то это всего 100 с лишним ракет. Еще более 800 у них есть. И вы еще не забывайте, что около 50-60 ракет в месяц они выпускают. А следующий налет может быть в следующую ночь”, — рассказал Олег Жданов.

Какой город следующий окажется под массированным ударом, невозможно прогнозировать. Сегодня утром вражеские крылатые ракеты разлетались на запад и север, однако вернулись и пошли на Киев, говорит военный эксперт.

Напомним, Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный сообщил, что атаковал враг, сколько и каких ракет сбила ПВО.

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