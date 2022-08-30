"Это тревожный сигнал": эксперт и военные объяснили опасность для Украины от иранских беспилотников

После ряда новостей о том, что Россия получила иранские беспилотники Mohajer-6 и Shahed для войны в Украине, эту информацию прокомментировали эксперты и военные.

По словам украинских военных, по состоянию на сегодняшний день они еще не видели этих аппаратов в работе.

В то же время военный эксперт Сергей Грабский рассказал в комментарии ТСН.ua, что иранские беспилотники – тревожный сигнал для Украины.

Для России это серьезный вид беспилотников, отметили в ВСУ.

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"Раньше они, россияне, сообщали о собственных ударных разработках. Но в работе их не было видно. Скорее всего, они оказались неэффективными. Новые беспилотники – не просто разведывательные, а ударные. Согласно данным противника, они будут нацелены на наши ЗРК, на HIMARS. В свою очередь, для нас эти беспилотники – новая воздушная цель, которая будет уничтожена", – заверили украинские защитники.

Несмотря на опасность иранских беспилотников, Украина может сбивать такие цели, заверил Грабский.

"Россия не имеет опыта ведения боевых операций с такой техникой. Это годы и годы. Да, эти беспилотники есть. Как любое оружие, они могут быть опасными, но как мы умело сбиваем "Орланы", так же будем сбивать и эти", – сказал военный эксперт.

По его мнению, переданное России количество беспилотников не изменит кардинально ситуацию на фронте.

"Сейчас ВСУ работают над тем, чтобы иметь лучшее обеспечение антидроновыми подавляющими системами. Я бы не говорил о том, что это количество беспилотников кардинально изменит ситуацию на фронте. Насколько они качественные? Была информация, что у них часто отказывают системы, они падают. Второй вопрос – есть ли у России средства обслуживания?" – сказал Грабский.

Он добавил, что противник с самого начала не уделял значительного внимания беспилотникам: "Потом стал наращивать, потом научился сбивать наши беспилотники. Система наведения, система управления и система ликвидации будут постоянно совершенствоваться. Это постоянные реалии нашей войны".

Военный эксперт также прокомментировал случаи, когда армия России использовала в военных целях беспилотники своего МЧС.

"Это вызывает удивление. Как так – "вторая армия мира" не может обеспечить себя беспилотниками, не может обеспечить свои потребности?" – заметил Грабский.

Он добавил, что сейчас Россия пытается отчаянно найти возможности удержать ситуацию под контролем.

"Да, получение беспилотников Россией – это тревожный сигнал, потому что это переход к оружию 21 века. Но это сделано очень поздно", – подчеркнул эксперт.

Напомним, по информации издания Washington Post, Россия получила от Ирана первую партию ударных беспилотников, которые после обучения будут использоваться в войне против Украины.

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