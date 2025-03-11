"Это тревожный "звонок": какие цели искал российский А-50 над Украиной и когда ждать удара

В России впервые за полгода совершил взлет редкий самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 — об этом вчера сообщили мониторинговые каналы. Как известно, он способен обнаруживать цели на расстоянии до 400 км.

По мнению военного эксперта, бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, это тревожный сигнал, потому как может свидетельствовать о подготовке российской армии к очередной массированной ракетно-дроновой атаке по Украине.

"Самолет А-50 — это летающий радар, который видит воздушное пространство на глубину до 400 км. Он совершал полет над европейской частью РФ — Орловской и Тверской областями, но тем не менее видит он достаточно далеко. С учетом этого, он мог видеть цели в Украине на расстоянии 150-200 км (от границы — Ред.)", — говорит в комментарии для ТСН.ua Владислав Селезнев.

По словам эксперта, хотя и речь идет об устаревшей модификации А-50, самолет достаточно эффективен для изучения наших территорий.

"С чем связан взлет? С тем, что мы имеем ограниченные возможности по получению своевременной разведывательной информации о перемещении драгоценной для противника техники? Или, возможно, нам не хватает систем ПВО, ракет для тех же Patriot? Или враг пытался заманить наши истребители F-16 в какую-то ловушку? Я думаю, что здесь мы можем делать лишь предположения. Но то, что вчера было два рейса, два А-50 посменно выполняли наблюдательную миссию, это, безусловно, может говорить о том, что Россия проводит подготовку", .— объясняет Владислав Селезнев.

И продолжает: "То, что у россиян есть ресурс для осуществления масштабной ракетной атаки — это очевидно. То, что враг после длительного перерыва начинает использовать эту авиатехнику — это очень тревожный "звоночек". Воздушную тревогу игнорировать не стоит. Если враг имеет верифицированную разведывательную информацию, то будет задействовать свои ресурсы для того, чтобы бить".

Что ищет враг

На этот вопрос Владислав Селезнев отвечает так: "Россияне ищут не только наши системы ПВО, но и другие важные военные объекты. Ищут и объекты производства. Врагу важно лишить нас возможности совершать масштабные дроновые атаки по территории России. Поэтому он и будет искать все эти объекты".

Возможности самолета

По словам аналитика, радар на А-50 является вспомогательным оборудованием для врага, является комплексом аппаратуры.

"Он фиксирует радиоэлектронное излучение, фиксирует активность на определенных частотах того или иного оборудования. Имеет возможность наблюдать за любой активностью. Кроме того, что они бьют по нашим военным и энергетическим объектам, они еще и проводят разведку. Ищут наши системы ПВО, объекты военно-промышленного комплекса, ищут то, что для них важно", — говорит Селезнев.

И резюмирует: "Если мы проанализируем последние атаки врага, то можно сказать так: оккупанты применяют различные компоненты. Баллистические ракеты, ракеты наземного, воздушного и надводного базирования. Сейчас российская армия не может полностью снаряжать бомбардировщики Ту-95МС всеми ракетами, потому как есть определенная истощенность этой техники. Но, тем не мене, очередная ракетно-дроновая атака может быть достаточно масштабной. Думаю, вопрос не в количестве ракет, а в количестве разведанных целей".

Украина уже сбивала такой самолет

В январе прошлого года тогдашний Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что ВСУ уничтожили один такой самолет. По словам военных, такой борт является "глазами и ушами российской авиации".

По неофициальным данным, до полномасштабного вторжения у России было 9 таких самолетов. Стоимость каждого – 330 млн. долларов.

Ранее сообщалось о том, что у Путина высказались об уничтожении самолетов А-50 и Ил-22 в Украине.

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