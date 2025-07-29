«Это цель номер один»: Жданов назвал, куда гатила РФ во время атаки и что может быть следующим

Олег Жданов / © ТСН

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Армия РФ овладела новой тактикой: во время массированной атаки по Украине на один объект идут 20-30 дронов. Они могут идти разными путями, но примерно в одно время выходят на цель и начинают ее атаковать, таким образом нанося большее поражение.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Чем особенна последняя атака по Украине

По его словам, к сожалению, пока ракет и «Шахедов» в российской армии достаточно. Во время последних массированных атак, в том числе в ночь на 28 июля, РФ направляет их по нашим аэродромам.

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«Начинали они с Василькова — была массированная атака, потом был Ивано-Франковск, там аэродром, сейчас Староконстантинов. Они пытаются максимально нарушить нашу аэродромную инфраструктуру для того, чтобы мы не могли обеспечивать полеты. На сегодняшний день мы довольно часто стали использовать авиацию с применением французских AASM Hammer и американских JDAM. И довольно точно, они высокоточны. Сколько мы уже российских штабов, полков, бригад уничтожили. И каждый день, когда смотришь возведение Генерального штаба, там есть такой пункт „поражение нашими силами обороны Украины районов сосредоточения“. А это означает, что мы в тактической глубине до 50 километров пытаемся уничтожать накопление живой силы и техники противника. Наша авиация для россиян представляет угрозу», — объясняет ТСН.ua Олег Жданов.

Куда целит РФ: что может быть следующим

При атаке на Староконстантинов украинская противовоздушная оборона сбила почти все цели, говорит Олег Жданов: 309 БпЛА и две ракеты Х-101. По данным Воздушных сил, было зафиксировано попадание двух ракет разных типов и 15 ударных БпЛА. Аэробалистические ракеты Х-47 М2 не достигли целей.

«Ракет, к сожалению, у них хватает. Следует отметить, что в Староконстантинове почти все сбили. Это очень хорошо. Это говорит о том, что мы защищаем такие объекты как авиабазы на территории страны. Это была очередная атака РФ на очередную цель. Какой аэродром будет следующий, сказать очень тяжело. Если они не переключатся на что-то другое. Хотя пока похоже, что аэродромы для них — это цель номер один», — говорит Олег Жданов.

Россия накопила около тысячи дронов

Российская армия могла накопить более тысячи ударных беспилотников разных типов, впрочем, по словам эксперта, она вряд ли может выпустить их одновременно в течение суток.

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«Это нереально. Они там непрерывно будут проводить пуски в течение всех суток. Даже прошлой ночью было 320 дронов и три-четыре волны пусков для того, чтобы достичь такого количества дронов в воздухе. Так что тысячу поднять в воздух — это нужно сутки непрерывно их выпускать. Это на сегодняшний день маловероятно и физически почти невозможно», — объясняет Олег Жданов.

В то же время РФ продолжает накапливать и ракеты, и беспилотники:

«К сожалению, российская промышленность сегодня стоит на военных рельсах. Это один из факторов, почему Путин не хочет прекращать огонь, не соглашается на переговоры. Потому что ему выгодно. Он экономику перевел на военные рельсы и Китай обеспечивает поставки товаров для изготовления ракет. Мы говорили, что только обеспечение бесперебойных поставок объема позволит России накапливать ракеты. Значит, Китай выполняет все эти критерии».

Когда РФ может нанести следующий массированный удар

На сегодняшний день, по данным нашей разведки, российская промышленность вышла на цифру плюс-минус 230 дронов в сутки, говорит Олег Жданов. Однако это общее количество — и боевые дроны, и дроны-имитаторы.

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«Здесь очень легко посчитать. Ежесуточно они выпускают какое-то определенное количество. Вот они трое суток постель выпускали 50-60-90 дронов, а 230 минус 90 — 140 дронов ушло на склад. За трое суток уже 450 дронов, плюс 230 произведенных в текущие сутки — это уже 680 дронов. И буквально 3-4 дня, чтобы у них в распоряжении была тысяча дронов. Но запустить ее одновременно, они, слава Богу, не способны», — говорит Олег Жданов.

Армия РФ использует новую тактику

По словам эксперта, украинскому ПВО труднее сбивать воздушные цели, когда они рассредоточиваются по всей стране, как это было раньше во время массированных атак:

«Так как сегодня дроны уже умеют маневрировать, их программируют на более сложную траекторию полета. Они могут наматывать круги в определенных районах, изменять высоту, потому что высота особенно влияет на работу наших радиолокационных станций. Когда они очень низко опускаются, они попадают в горизонт видения РЛС».

Российская армия поменяла тактику и выбирает массированность ударов по одному-двум объектам во время атаки, отметил Олег Жданов.

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«Это более эффективно в плане того, что гарантировано, что большее количество дронов, тем больше вероятность, что они проломят нашу оборону и добьются определенного успеха в поражении этого объекта. И плюс, если 2-3 дрона попадут в объект — это один будет эффект. А если из 20 — 10 попадут в объект, разрушение будет гораздо больше и намного катастрофичнее. Россияне овладели этой тактикой и на один объект идут 20-30 дронов. Да, они могут идти разными путями, но они примерно в одно время выходят на цель и начинают ее атаковать», — объяснил Олег Жданов.

Ракетный удар по Запорожью

Ранее мы писали о том, что Россия нанесла ракетный удар по Запорожью в ночь на вторник, 29 июля. Армия РФ атаковала одно из пенитенциарных заведений — исправительную колонию. Погибли по меньшей мере 16 человек, а 35 получили ранения.