"Это убьет Россию раньше войны": политолог рассказал, при каких условиях в РФ вспыхнут бунты

В России настоящие протесты возможны только тогда, когда гражданам этой страны нечего будет есть, что раньше было в СССР. А потому санкции – это основное оружие Украины.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал политолог Борис Тизенгаузен.

"Я сомневаюсь, что какие-то регионы выйдут из состава России. Это какая-то мутная история и я не нашел конкретных имен активистов, готовых делать референдум на территории России. У Путина есть Кадыров, а тот может отправить в эти регионы своих боевиков и в крови потопить акции. Путин очень боится протестов. В России уже давно проводятся исследования, изучающие настроения регионов, где очень четко видно, что регионы, которые могли бы быть очень богатыми, живут плохо. Ни о каком справедливом разделении доходов никогда не было речи. Но сейчас еще рано говорить о протестах. Надо чтобы Россия стала слабой", — сказал политолог.

Тизенгаузен добавил, что протесты в РФ возможны, когда уровень жизни россиян значительно ухудшится и произойдет поражение на войне против Украины.

"В протест в России я верю только при условии, что россиянам уже нечего будет есть. Вот СССР развалился в основном по экономическим причинам. Тогда просто нечего было есть. Тогда богатую страну загнали в никуда. А потому санкции — это наше основное оружие. Потому что Путин нам покоя не даст. Благодаря санкциям в РФ большой дефицит в экономике. Это может убить Россию раньше войны. Но наши западные союзники боятся развала РФ, потому что это ядерная страна. Вот представьте себе, что у Кадырова будет ядерное оружие. Здесь даже Ким Чен Ын более адекватный", — пояснил политолог.

Напомним, в преддверии пяти регионов РФ проведут референдумы в онлайн-формате за независимость и выход из состава России. Представители оппозиции отдельных регионов заявили о намерении воевать на стороне Украины и просить помощи у НАТО и ЕС по отсоединению от РФ.

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