"Это унижение ребенка": родители учеников бунтуют против закрывания глаз на "дистанционке"

Украинские учителя во время дистанционного обучения иногда требуют от учеников закрывать глаза, когда школьники рассказывают, например, стихотворение. В последние дни именно из-за этого в соцсетях появилось достаточно оживленное обсуждение. Одни родители заявили, что считают такие негласные правила унизительными, другие призывают не придумывать проблем там, где их нет.

"Подскажите, правомерно ли снижать оценку за видео стиха наизусть, если ученик не закрыл глаза при рассказе стиха?", — спросила в профильном интернет-сообществе мать одного из киевских учеников.

И добавила: "Правомерно ли требовать вообще закрывать глаза на видео, когда ребенок рассказывает стихотворение наизусть? Видео снимаем мы, родители, и следим за академической доброчестностью ( чтобы ребенок не подсматривал). В описании домашнего задания этого требования указано не было. Пытаюсь разобраться".

Пост в Facebook. Автор сообщила о требовании закрывать глаза

На пост женщины за первые три часа его существования отреагировали около 300 пользователей. Мнения родителей учеников разделились. Одни написали, что считают это унижением, другие дали понять, что не видят в этом проблемы.

"Закрытые глаза — это какое-то унижение ребенка. Зачем это учительнице? И без этого видно, когда читают наизусть, а когда подсматривают. Да и в подглядывании нет ничего страшного, как по мне", — прокомментировала пост одна из комментаторов.

В свою очередь, уже другая комментатор написала так: "Я думаю, что учитель хочет убедиться, что ребенок рассказывает, а не читает с подсказки. И, пожалуй, если речь об оценках, чтобы ребенок, действительно выучивший, получил более высокий балл, чем ребенок, который прочел".

Еще одна мама высказала мнение о том, что не видит проблемы.

"С начала "дистанционки", еще во время карантина, да, дети рассказывают стихи... в школе тоже есть соответствующие условия при рассказе стиха — и встать надо, и в учебник не смотреть... Почти у всех хорошие оценки за стихи. Не вижу в этом большой проблемы", — написала комментатор.

Ближе к вечеру, когда появилось более 300 достаточно разных реакций на этот пост (как со стороны сторонников, так и со стороны противников закрывания глаз), пост исчез со страницы сообщества. Незадолго до этого мама ученика, автор сообщения на предложение ТСН.ua прокомментировать дистанционное обучение, ответила, что будет пытаться разобраться с учителем и школой. "Поэтому пока никаких комментариев", – ответила она нам.

Впоследствии, когда администратор группы спросила о том, куда девался пост, автор сообщения ответила, что она его удалила и извинилась за чрезмерную эмоциональность.

Скриншот. Администратор сообщества обратила внимание на то, что пост исчез.

Опрошенные нами некоторые учителя школ говорят, что действительно требуют от детей во время чтения стихов наизусть иногда закрывать глаза. По их словам, делается это для того, чтобы ученики не подсматривали в учебник и действительно получили знания.

"Считаю это не прихотью, а, наоборот, необходимостью ради академической доброчестности. Задача учителя – дать знания ученику. Это ключевое. Из опыта дистанционного обучения могу привести примеры, когда учащиеся опускали глаза в то время, когда развернутый учебник был на полу, был случай, когда подсказка-распечатка была за телефоном ученика. Видим, что сейчас в соцсети есть возмущение родителей из-за закрытых глаз. Скажу очень просто – если родители с учениками рады обманывать самих себя, то пожалуйста. Последствия нечестных оценок, полученных в школе, станут понятными при поступлении в высшее учебное заведение", — рассказала нам учительница одной из школ Киева Виктория М.

Ее коллеги добавили к этому, что действительно закрывание глаз нигде не прописано. "Оценки не снижаем, но просьба смотреть на экран. Если речь идет об учениках младших классов, то видео снимают родители, если о старшей школе — видео снимает сам ученик", — рассказали педагоги.

В свою очередь известный в Украине учитель Пауль Пшеничка говорит, что крайние методы ему не очень нравятся.

"Кто-то из коллег просит просто смотреть в камеру и включать ее. Ученики часто по разным причинам не хотят ее включать. Если ученик что-нибудь подсмотрит, то хоть научится читать, потому что скоро забудут, как читается. Но какие-то экстремальные вещи не одобряю. Ничего страшного нет в том, что человек будет читать стихотворение с закрытыми глазами, но это уже недоверие к ученику. Это не очень хорошо", — говорит Пшеничка.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в комментарии для ТСН.ua рассказал, что ситуация действительно непростая, но варианты ее разрешения, конечно, есть.

"Здесь вопрос доверия и академической доброчестности. Когда учитель предлагает такое ученикам (закрыть глаза – Ред.), то значит, что он не доверяет, хочет убедиться, что ребенок действительно что-то выучил наизусть, — говорит Сергей Горбачев. — Это вопрос, действительно, нигде не прописан. Нет нормативного документа, нет рекомендаций. Я как учитель такого бы не делал. Считаю, что это проявление определенного недоверия и сомнения учителя в том, что ученик соблюдает правила академической доброчестности. Поэтому мне кажется, что лучше этого не делать. Хотя это не запрещено и не прописано. Во-первых, стоит уважать своих учеников, во-вторых, у учителя достаточно много инструментария для того, чтобы другими методами проверить соблюдение доброчестности".

По словам Горбачева, на самом деле, вопрос гораздо глубже.

"Такого типа задачи (чтение стихов наизусть – Ред.) – это задача на чистое воспроизведение, хоть это и требует программа. Человек прочитал и рассказал. А современное образование требует компетентностного подхода – заботиться не только о знании ученика (что является, конечно, основой, фундаментом образования), но и двигаться дальше: помогать ученику овладеть определенными навыками. Это, кстати, предусмотрено реформой Новой украинской школы (НУШ), реализация которой, к сожалению, практически приостановилась. К примеру, простое заучивание наизусть текстов, на мой взгляд, не очень хорошо работает. Лучше давать задания на понимание текста, его толкование. Кстати, такие задания в последнее время начали появляться, в частности в ВНО. Я считаю, что если учитель сомневается в доброчестности, нужно искать другие инструменты", — резюмирует образовательный омбудсмен.

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