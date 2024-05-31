Это ужас: ракета влетела в пятиэтажку в Харькове, люди – под завалами

В результате ударов по городу есть погибшие и раненые. Спасатели ищут людей под завалами.

Очередная трагедия в Харькове! В ночь на 31 мая рашисты снова нанесли несколько ударов по жилой застройке. Одна из вражеских ракета попала в пятиэтажку и унесла жизни людей. В настоящее время спасательная операция продолжается.

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Харьков снова атаковали баллистикой

Около полуночи начался обстрел Харькова. По данным Воздушных сил, ударили россияне пятью ракетами С-300 или С-400 из Белгородской области. Время подлета – минимальное, поэтому харьковчане в считанные минуты услышали первые взрывы.

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В общей сложности взрывов было более 10, писали местные. Над городом видели зарево от попадания ракеты. Вскоре на связь с первыми новостями вышел мэр Харькова Игорь Терехов и сообщил о страшном. Были "прилеты" по плотной жилой застройке – рашисты попали по многоэтажке. Считанные минуты и – снова взрывы, там же:

"Предварительно повторные "прилеты" – туда же, куда и первые "приходы". По информации ГСЧС, под завалами пятиэтажки могут быть люди".

А вот и видео последствий прилета в Новобаварском районе города от ГСЧС. Российская ракета попала в здание, разрушив целых три верхних этажа: пятый, четвертый и частично третий. Спасатели сразу взялись за тушение пожара и эвакуацию тех, чьи квартиры уцелели. Делать это крайне тяжело и опасно – во дворе куча обломков и поврежденных авто, а само здание может частично обрушиться.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Это ужас! Ракета влетела в пятиэтажку в Харькове: под завалами – люди!

Разрушенный дом в Харькове в результате атаки 31 мая / Фото: Associated Press

В ГСЧС уточнили, что такие последствия не только здесь. Разрушения произошли по разным адресам, среди них – жилые дома, другие объекты гражданской инфраструктуры, а также загорелась хвойная подстилка соснового бора.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате удара по пятиэтажке погибли пять человек, травмированы по меньшей мере 25 — среди них дети, а также медицинский работник и полицейская, прибывшие на место трагедии. Многие остались в этот день без дома. Семьи с детьми ночь провели в "Пункте незламности".

Уже с утра можно было засвета разглядеть разрушения и они ужасают. "Прилет" напоминает укус хищного зверя, отрезавшего сразу несколько этажей.

Разрушения в Харькове в результате атаки в ночь на 31 мая / Фото: Олег Синєгубов

ГСЧС в Харькове ищет людей под завалами

Одно из местных СМИ публикует берущие за душу кадры! Муж с женой ищут своего сына, жившего в разрушенном доме. Они пытаются дозвониться ему, но в трубке – длинные гудки и никакого ответа.

Мужчина пытается дозвониться сыну, который жил в разрушенном доме/Скриншот

В настоящее время спасательная операция в Харькове продолжается. Команда ТСН.ua выражает свои соболезнования родным и друзьям погибших, и желает скорейшего выздоровления пострадавшим от циничного удара РФ. Надеемся, рашисты получат вполне то горе, которое они несут в Харьков и всю Украину.

В эти минуты хочется еще раз показать все эти кадры нашим партнерам и союзникам, некоторые из которых до сих пор запрещают бить их оружием по российской территории. Если бы это было возможно, ВСУ уже давно уничтожили бы те проклятые С-300, которые безнаказанно бъют по Харькову, еще под Белгородом.

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Атака на Киев

Ударили рашисты 31 мая и по столице. К счастью, в Киеве обошлось без жертв, но не без разрушений. Как сообщили в ДТЭК, обломками ракеты была уничтожена трансформаторная подстанция в Голосеевском районе столицы. Полного обесточивания района удалось избежать благодаря быстрой реакции и профессионализму украинских энергетиков, однако около десятка частных домов вокруг проснулись без света.

"Обломки ракет повредили электросети и полностью разрушили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе столицы. Как только разрешила ситуация с безопасностью, энергетики ДТЭК начали возвращать свет. В 8:10 нам удалось заживить большинство домов по резервным источникам. Без света остается около 10 частных домов и одно коммерческое помещение. До конца дня должны вернуть электричество", – сообщили в ДТЭК.

В КГВА также рассказали подробности об ударе по столице. Киев ночью 31 мая атаковали крылатой ракетой "Искандер-М". К счастью, на все 100 отработала ПВО. Обломки же повредили частное домовладение, СТО, автомойку, складские помещения и шесть частных авто.

Последствия ракетного удара по Киеву ночью 31 мая/Фото: КГВА

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