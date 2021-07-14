"Это ужасает и доводит до слез": десять штатов в США охватили масштабные пожары, выселяют тысячи человек

"Это ужасает и доводит до слез": десять штатов в США охватили масштабные пожары, выселяют тысячи человек

Причина возгорания — высокая температура.

Десять американских штатов на западе страны охватили лесные пожары. Из-за аномально высокой температуры воздуха деревья и кусты занимаются мгновенно, и пламя от них быстро идет в дома местных. Людей выселяют из опасных зон.

На борьбу с огнем брошены тысячи спасателей, но укротить огонь пока они не в состоянии, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 14 июля.

Сплошное пепелище с брошенными домами и машинами в штате Вашингтон: отсюда эвакуировали людей. Они, оставленные на произвол, сами пытаются спастись от стихийного огня.

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В Калифорнии отселили жителей местности Дойл. На видео, которое обнародовал и снял один из пожарных, видно: пламя буквально поглощает дома, но спасательные службы мало что могут сделать.

Эвакуированным из штата Орегон предоставили временное убежище. Люди точно не знают, будет ли им куда возвращаться домой. "Я впервые видела лесной пожар. Скажу вам, что это страшно. Это доводит до слез, это ужасает. Ты не знаешь, потеряешь дом. Смотришь, как горят соседские дома, но абсолютно ничего не можешь сделать", — говорит эвакуирована Сара Козе .

Новости мира: 10 штатов на западе США охватили лесные пожары

Стихийные лесные пожары — сезонное бедствие для западных штатов. Впрочем, в этом году из-за аномальной жары иногда фиксируют более 50 градусов тепла по Цельсию, огонь захватывает рекордные площади. "Если вы посмотрите на карту засухи, она везде: идет от границы с Канадой до вниз. Процент Запада, переживает сильную засуху, беспрецедентный", — рассказал губернатор штата Айдахо Брэд Литтл.

В условиях чрезвычайной засухи не хватает воды. Власти Калифорнии уже обратилась к людям с просьбой сократить ее потребление.

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