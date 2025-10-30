"Это уже третий прилет в наш дом": жители Запорожья рассказали о ракетном ударе

Последствия атаки по Запорожью

Россияне массированно атаковали Запорожье: по областному центру россияне направили 8 ракет и более двух десятков «Шахедов». Били по объектам инфраструктуры. Один снаряд попал в общежитие. Из-под завалов уже достали тело одного человека, поисковые работы продолжаются. По состоянию на сейчас известно о 17 раненых, среди них 5 детей.

Об этом говорится в сюжете корреспондента Дарьи Назаровой.

«Запорожье оправляется после ночных атак. Несколько часов россияне били по областному центру ракетами и ударными дронами. Традиционно нелюди воевали с гражданскими. На этот раз свое железо направили в одно из общежитий города», — говорит корреспондентка ТСН.

Под утро из-под завалов достали тело погибшего мужчины. Соседи говорят, от обстрелов прятались в общем коридоре на первом этаже. Не сразу поняли, что возле здания упала российская ракета.

Это общежитие уже крушило российскими обстрелами. 18 сентября рядом взорвался «Шахед». Тогда ударная волна выбила окна. На этот раз разрушения значительно больше.

«Была только волна и страх. Стекло, все полетело. Больше ничего. Это уже третий прилет в наш дом», — говорят пострадавшие.

В общежитие от обстрелов приходили прятаться и жители соседней многоэтажки. Наталья говорит, только зашли в здание, как сразу услышали сильный взрыв, все вокруг встряхнуло.

Оправляется после страшной ночи и Маргарита. Женщина — переселенка из Гуляйполя. С ребенком полтора года прожили в Польше. Но недавно вернулись в Запорожье ухаживать за родственницей.

«Мы с ребенком были в комнате. Тогда я решила с ребенком перейти в коридорчик, то прилетела ракета и повылетало полностью все», — говорит она.

Женщина показывает остатки от своей комнаты. Ударная волна выбила окна и двери, повреждены и стены. Что делать дальше и куда бежать от войны, говорит, не знает. Пока планирует привести помещение в порядок. Убрать и отремонтировать, что сможет.

В результате комбинированной атаки по городу в Днепровском районе Запорожья повреждены 7 жилых домов, 5 многоэтажек и объекты инфраструктуры.

