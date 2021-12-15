Это вам не кошки: к чему готовиться, если вы решили завести обезьяну дома

Это вам не кошки: к чему готовиться, если вы решили завести обезьяну дома

Несмотря на милый вид, могут и укусить.

Всемирный день обезьян — праздник, который в шутку придумали американские студенты, приобрел большую популярность в мире. ТСН познакомилась с обезьянками, живущими в вольерах зоопарка, и с теми, кому добрался целый дом. Их хозяева говорят: обезьяны – это вам не кошки. Почему и к чему готовиться тем, кто хочет иметь такое экзотическое животное дома, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 14 декабря.

Они играют, озорствуют и подражают людям. Интернет переполнен видео с этими живыми и сообразительными созданиями.

В столичном мини-зоопарке – время обеда. Кроме зеленой обезьяны Сени, в этом зоопарке живут едиповые тамарины. И самые маленькие обезьянки в мире – карликовые мармазетки. Весят до 120 граммов. Несмотря на милый вид, могут и укусить.

А игра Мона живет в частном доме. Владелица Наталья впервые увидела этих обезьян в Таиланде. За мечтой пришлось ехать в Одессу и выложить за нее более 50 тысяч гривен. К появлению домашнего любимца, говорит, готовилась раньше времени. Читала об особенностях характера и рационе этих обезьянок. На обед Мона любит перепелиные яйца, мясо, мягкий творог. Когда хозяев нет дома, Мони не бывает скучно. К оператору Даниэля Мона особенно прикипела во время съемки. В какой-то момент мне даже пришлось взять камеру в руки.

Украинцы чаще всего держат дома обезьян, менее одного метра и весом до 4 килограммов. Впрочем, зоологи объясняют, обезьяна нуждается больше внимания, чем коты и собаки. А еще они обычно не приучены к туалету и оставляют специфический запах. Нередко хозяева, наигравшись, отказываются от животных

Наташа это шокирует. Таких людей он не понимает. Ибо свою Мону она любит наравне с тремя детьми.

Журналистка Юлия Ткач

Напомним, что ранее в Великобритании женщина накормила обезьяну кокаином, а затем пыталась смыть в унитаз.

К чему готовиться тем, кто хочет завести дома обезьяну