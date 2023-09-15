"Это войдет в учебники военного искусства": как атака на Черноморский флот усложнила жизнь россиянам

Удар по Черноморскому флоту РФ позволяет утверждать, что сегодня ситуацию контролирует Украина и есть возможность поражения любого военного объекта на территории временно оккупированного Крыма.

Такое мнение в эксклюзивном интервью для ТСН.ua высказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг", председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.

Российские корабли на дне: почему это важно

“То, что произошло в Севастополе, может свидетельствовать о самом главном — даже наиболее защищенная, на первый взгляд, и особенно по мнению российской стороны, база Черноморского флота РФ сегодня не является таким безопасным объектом. То есть, здесь мы имеем и безопасность, и военно-политическую, а также моральное удовлетворение для всех украинцев”, — говорит Братчук.

Это показало, что те заявления или намеки, которые периодически делали Вооруженные силы Украины, относительно того, что процесс демилитаризации временно оккупированного Крыма будет происходить планово и что все военные российские объекты нашего Крыма известны, внесены в соответствующие реестры и в свое время они все будут уничтожены», — добавил он.

Процесс демилитаризации Крыма ускоряется

“Огневой контроль в разных формах, о котором шла речь и о том, что нет безопасного места для оккупантов на территории полуострова, эта ситуация подтверждает. Враг не может чувствовать себя в безопасности ни на одном объекте, ни на одной локации, что, собственно, после Севастополя уже подтвердила и Евпатория, где был триумфально уничтожен соответствующий комплекс противовоздушной обороны», — рассказал эксперт.

Это еще далеко не все. Мы можем говорить не только о комплексе ПВО, в этом ракурсе мы можем вспомнить и "вышки Бойко" и т.д. Это то, что сегодня позволяет нам двигаться вперед, что практически наполняет содержанием процесс демилитаризации временно оккупированного Крыма и, собственно, подтверждает слова, что враг не может чувствовать себя в безопасности на какой-либо локации”, — прокомментировал Братчук.

Предупреждение для жителей Крыма

Также, по его словам, это предупреждение для крымчан: Не нужно находиться максимально близко к военным объектам РФ. Более того, если вы хотите ускорить процесс демилитаризации, если хотите жить в безопасности, то есть в Украине, то можете отправлять свои координаты в соответствующие чат-боты и другие структуры”.

“Процессы проходят, они идут планово. Продолжение следует”, — подчеркнул эксперт.

"Морской бой"

“Легче всего нам было бы, если бы Черноморский флот РФ каким-то образом внезапно исчез. Тем не менее, мы видим, что эта игра, которая называется морской бой, происходит при участии двух игроков. Даже если у одного игрока фактически нет на сегодняшний день таких военно-морских сил, которые есть у РФ в Черноморском море. Наши военно-морские силы не могут так похвастаться», — говорит Братчук.

"Но с другой стороны, наши ВМС — это уникальная структура, которая уже настолько снизила потенциал вражеского флота, что это войдет в учебники истории военного искусства современности", — отметил он.

Черноморский флот РФ потерял доминирующую роль

“Если мы говорим об уменьшении доминирующей роли Черноморского флота РФ именно в Черном море, то на сегодняшний день этой доминирующей роли уже нет. Мы уже больше не будем говорить о том, что российский флот самый главный в Черном море. Сделала это все Украина», — заметил эксперт.

“Я уже упоминал “вышки Бойко” – то есть Черноморский флот остался без “ушей”, без “глаз”. Это то, что позволяло ему мониторить не только воздушное пространство наших территориальных вод, но и вод наших партнеров и союзников. Это то, что помогало врагу контролировать нашу акваторию и блокировать наши порты”, — прокомментировал Братчук.

Я надеюсь, что это тоже станет сегодня аргументом к тому, что зерновая инициатива, а именно Черноморская, будет сформирована и заработает через порты Большой Одессы. Собственно, о территории Крыма мы говорим то же, что это были и уши, и глаза российского флота и сухопутной группировки на территории Крыма, — сказал Братчук.

Таких ударов будет больше

“Это то, что позволяет нам утверждать, что сегодня есть наш контроль и возможность поражения любого военного объекта на территории Крыма. По крайней мере, сделать это сейчас будет гораздо легче, чем было до крайних событий», — добавил он.

“Я надеюсь, что и дальше такие события будут происходить на разных локациях. Как пример, давайте добавим туда мост через Чонгар или уничтожение "Калибров" в Джанкое. То есть, все эти элементы являются одним целым в процессе демилитаризации Крыма”, — резюмировал эксперт.

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