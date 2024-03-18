Это все напоминает Бахмут: россияне стирают Сумщину с лица земли, сотни прилетов и бомб (видео)

Почему враг начал так беспощадно уничтожать украинский север и как выживают украинцы в нескольких километрах от "Мордора" – в эксклюзиве TSN.ua.

Сотни прилетов и пейзажи, уже напоминающие Бахмут. Украинское приграничье на Сумщине – под постоянным огнем россиян. Больше всего страдают небольшие прифронтовые села! Российские оккупанты же не чуждаются ничего – стряпают по мирным украинцам, уничтожают здания под ноль и открыто препятствуют эвакуации мирных! Почему враг начал так беспощадно уничтожать украинский север и как выживают украинцы в нескольких километрах от "Мордора" – смотрите в эксклюзиве Артема Зябкина для TSN.ua.

Это видео просто берет за душу. Оно из нагрудной камеры полицейского Дмитрия Пиддубного, который прямо под вражеским обстрелом эвакуирует пожилых людей из села Луговка Сумской области. Еще 13 марта рашисты ударили по местному мосту через реку Ворсклу, буквально соединявшую небольшой пограничный поселок с цивилизацией. Без него жить там невозможно, хотя и без того жизнь там – совсем не малина. Вот как на самом деле выглядит приграничье. На этом видео украинские военные бегут по полностью разрушенному поселку на помощь гражданским, на дом которых только что упала российская управляемая авиационная бомба.

Российские оккупанты беспощадно лупят бомбами и ракетами по украинскому приграничью! Но чуть ли не больше всего от вражеских обстрелов страдает Сумская область. И хотя говорят об этом не так много, но действительно ситуация в регионе очень сложная. В местной военной областной администрации приводят ужасающие цифры. Число российских атак здесь зашкаливает как никогда и постоянно растет. Сравнить ситуацию можно лишь с прифронтовыми зонами: только на Запорожье, Харьковщине, Донбассе и Херсонщине враг лупит чаще. Например, 17 марта на Сумщине зафиксировали 341 взрыв – большинство из них – это разрывы вражеских “Градов”, работа артиллерии противника или же минометный огонь, но самая страшная сила – это российские УАБы. Эти бомбы в 250, а иногда в 500 и 1000 килограммов никому шанса не оставляют.

В течение дня 17 марта русские совершили 60 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 341 взрыв.

По состоянию на 8 утра 18 марта в Сумской области уже прогремели около 150 взрывов. Больше всего страдает Великая Писаревка. 17 марта рашисты буквально уничтожили центр поселка. Поэтому ее жителей решили эвакуировать. Тогда из Великой Писаревки вывезли 26 детей и около 200 взрослых. Спасение мирных жителей продолжается и сейчас, сообщает Радио Свобода.



"Нет транспортного сообщения, ведь за неделю сбросили на громаду несколько сотен управляемых авиабомб. Уничтожили все мосты через реки в громаде, и до сел добраться невозможно. То есть вероятно, что там остаются люди, и вероятно, что остаются дети", – говорится в сообщении.

Корреспонденты "Мы — Украина" побывали в селе Середина-Буда, также находится под постоянным вражеским огнем, и даже сами попали под обстрел. Когда-то в тихом и мирном городке теперь взрывы не утихают.

Однако уезжать отсюда могут и хотят не все, даже несмотря на правила, установленные властью. В 5-ти километровой зоне возле границы с 26 февраля 2024 года действует особый правовой режим, ограничивающий права граждан на этой территории.

"Запретить свободный въезд (допуск), пребывание, проживание, передвижение лиц и производство работ, не связанных со строительством, обустройством и содержанием инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций, проведением аварийных, спасательных работ, предоставлением экстренной медицинской помощи, реагированием на правонарушения, их предупреждением, раскрытием и расследованием в пределах пятикилометровой зоны от государственной границы Украины вне населенных пунктов в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Сумы", — передает Сумская ОВА.



В тоже время, в Сумской ОВА просят людей сохранять спокойствие и предупреждают, что по Сети ходят слухи, что усилив обстрелы, враг будет пытаться снова наступать с севера. В ОВА говорят, что это неправда — ВСУ не фиксируют повышение активности врагов на суше и в случае чего готовы встречать российских оккупантов.



Напомним, что российские добровольцы из "Русского добровольческого корпуса", легиона "Свобода России" и Сибирского батальона заявляли, что одной из целей рейда на Белгородщину и Курщину является уничтожение военных объектов РФ, которые были задействованы в обстрелах мирных украинских сел и городов севера и востока Украины.

Положил глаз на украинское приграничье и Путин. В первом же выступлении после "переизбрания" на пост президента он заявил, что РФ попытается создать так называемую "санитарную зону" на территории Украины. Рашисты мечтают захватить Харьковщину, Сумщину, Днепропетровщину, Запорожье и другие регионы, чтобы якобы обезопасить собственное население от обстрелов. Ну что тут скажешь: президент на эрефии – не новый, методы тоже старые.

Команда ТСН.ua призывает всех украинцев быть максимально аккуратными. Если ваш населенный пункт подвергается регулярным обстрелам — не пренебрегайте своей безопасностью, соглашайтесь на эвакуацию, ведь нет ничего ценнее жизни.

❗️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ЭТО ВСЕ НАПОМИНАЕТ БАХМУТ: россияне стирают Сумщину с лица земли! Сотни прилетов и бомб!"

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая в своем избирательном штабе, заявил, что продолжит войну и создаст на территории Украины так называемую "санитарную зону".

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