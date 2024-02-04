"Это затягивает войну в Украине": Жданов указал на опасность

Страна-агрессор Россия формирует свой пул поклонников — коалицию тех, кто ее поддерживает. Как следствие, это затягивает войну в Украине, однако она не может продолжаться бесконечно.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

“У нас есть свой пул партнеров, которые нам помогают – коалиция в формате “Рамштайн”. Российская Федерация тоже формирует свою коалицию поддерживающих ее. Здесь главный фактор — это Иран и Китай. И, скорее всего, Китаю выгодно торговаться за свою внешнеполитическую позицию, поэтому они и сами снабжают оборудование, поставляя России вопреки санкциям, и газ покупают в России — платят валюту. И санкционные товары типа микрочипов поставляют. Может быть, через Северную Корею оружие. Значит так выгодно Китаю. К сожалению, на каждое действие есть противодействие. Вот Китай сегодня с Россией вместе в нашем лице противодействуют западному миру”, — говорит Олег Жданов.

По его словам, это затягивает войну в Украине, однако она не может продолжаться до бесконечности.

"Есть ряд факторов, которые влияют и на экономику, и на финансы, и на военный вопрос. Причем как у нас, так и в Российской Федерации. В РФ ситуация по сравнению с нами гораздо хуже в этих областях, кроме военной. Поэтому я не сказал бы, что бесконечно долго, но то, что, к сожалению, она затягивается — да", — рассказал военный эксперт.

Напомним, экс-заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, что в ВСУ очень непростая ситуация со снарядами на фронте: бойцы могут запускать только пять-семь тысяч боеприпасов в день, тогда как оккупанты — 50-70 тысяч. А помощь от Европы со снарядами продвигается очень медленно.

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