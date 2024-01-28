"Это злоба на самого себя!": командир штурмовой роты рассказал о потерях побратимов на войне

Наибольший страх — это потеря или ранение находящихся под моим командованием бойцов. Мое самое большое желание, чтобы весь мой личный состав остался жив и невредим.

Об этом рассказал командир штурмовой роты спецподразделения ГУР МО "Kraken" на позывной "Чича" в эксклюзивном интервью TSN.UA.

Он потерял одного бойца во время своего командования ротой — Кирилла Баева, погибшего при защите Соледара в Донецкой области. По словам командира, он лично позвонил по телефону его родителям. И это был самый тяжелый звонок в его жизни.

“Я не могу передать, как это тяжело, потому что никакая физическая боль… это эмоции, которые ты раньше не испытывал. Это злоба, желание мести, злоба на самого себя, потому что я как командир понимаю, что если есть какие-то ошибки, то я должен их исправить. Но это одна ошибка, которую, к сожалению, уже нет возможности исправить. Единственное, что я должен сделать, это со своими ребятами и в целом с подразделением победить в этой войне и унести как можно больше жизней тех подонков, которые пришли на нашу землю. Я считаю, что именно это будет достойным ответом на смерть Кирилла", – рассказал "Чича".

Он говорит, что лично звонил по телефону его отцу погибшего.

“Я считал, что я должен это сделать. И это был самый тяжелый телефонный разговор, который я имел в своей жизни", — говорит военный.

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