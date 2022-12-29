"Это значительное достижение нашей ПВО": начальник КГВА о ракетной атаке РФ по Киеву

Во время российской ракетной атаки по Киеву утром 29 декабря украинская противовоздушная оборона обнаружила 16 целей, все они были уничтожены. Критическая инфраструктура города не пострадала.

"Всего по информации от воздушных сил над воздушным пространством Киева было обнаружено 16 воздушных целей, и все они уничтожены. Это значительное достижение нашей противовоздушной обороны", — сказал в комментарии ТСН начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Он отметил, что в Дарницком районе столицы из-за обломков российских ракет пострадали три здания. В одном из них были ранены три человека. Среди них 14-летний ребенок.

"Они находятся сейчас в лечебных учреждениях. Им оказывается медицинская помощь", – отметил Попко.

Напомним, глава полиции Киевской области Андрей Небитов показал обломки сбитых российских ракет во время массированной атаки 29 декабря. Их нашли полицейские в нескольких районах Киевской области. Части крылатых ракет обнаружили на полях рядом с населенными пунктами.

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