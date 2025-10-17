"Этого достаточно, чтобы обвалить экономику России": Жданов удивил, зачем Украине ракеты "Томагавк"

Ракеты «Томагавк» / Фото иллюстративное.

Ракеты «Томагавк», которые могут передать Украине, способны «обвалить» экономику России. Для этого достаточно попадания по «Ямальскому кресту» — это точка на севере России, где пересекаются 17 газопроводов высокого давления.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

Однако военный эксперт считает, что США вряд ли дадут Украине «Томагавки». По его словам, это только «политические торги» со стороны Трампа.

«Но, с другой стороны, если мы так гипотетически предполагаем, если бы их дали, то я скажу так, что даже 20–50 ракет — такая цифра звучит в открытых источниках — 20 ракет могут погасить „Ямальский крест“ за один раз. А это полностью положит энергетику России», — говорит Олег Жданов.

Отметим, что «Ямальский крест» — это точка на севере России, где пересекаются 17 газопроводов высокого давления. Это стратегическое сердце русской газовой системы.

«Ни одна система в России… С-300 — это самая современная система на сегодняшний день. Я не беру С-400, потому что я верю китайцам, как они написали, что С-400 — это хорошо покрашенный С-300. У них примерно одинаковые характеристики по сбитию крылатых и баллистических ракет. А „Томагавк“, она хоть и крылатая, но сделана для преодоления систем противовоздушной обороны. Так что положить „Ямальский крест“ — и все. И полагайте, что энергетика России полностью выключена. И газовая, и нефтяная, кстати. Вот что такое было бы 20 ракет отправить в одну точку. Даже если бы 5 долетело, этого было бы достаточно, чтобы овалить экономику России”, — объясняет Олег Жданов.

Именно это является причиной того, что США никогда не дадут Украине эти ракеты, считает эксперт:

«Так как это главная задача, я говорил это еще в начале войны. Кто первый будет стоять на страже недопущения развала Российской Федерации — Соединенные Штаты. Все боятся этого развала».

Ранее эксперт по авиации Валерий Романенко выразил мнение, что если Украина получит хотя бы сотню крылатых ракет типа «Томагавк», это может кардинально изменить ход войны в пользу ВСУ.