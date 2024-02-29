Этого не должен знать враг: как и чем будут оборонять Киев в случае повторного наступления

Ситуация на восточном фронте продолжает оставаться тяжелой. Это порождает немало слухов о возможном наступлении россиян. Эксперты не исключают повторного наступления врага на Киев, отмечая, что оккупанты могут снова двинуться на город с северных границ.

Действительно ли есть угроза и что сейчас происходит на подступах к Киеву, достаточно ли там фортификационных сооружений и зачем в городе проводят системные учения военных, рассказал в интервью для ТСН.ua Сергей Попко, начальник Киевской городской военной администрации.

Сергей Попко, начальник КМВА

Цель №1 и что говорит разведка

– Эксперты снова заговорили о возможном наступлении россиян на Киев. Что нам поможет сдержать врага, который может снова начать наступление с севера?

– Что касается обороны столицы. Война не кончилась. Она продолжается по всей территории Украины, не только на фронте. Киев уже долгое время не входит в зону боевых действий. Но эти годы войны научили нас главному – враг не откажется от своих планов уничтожить Украину, а Киев есть и будет приоритетной целью №1 для противника. Опыт начала полномасштабного вторжения показал, что опасность может возникнуть по любому направлению. И, в частности, из северного.

Разведка внимательно следит за силами и средствами противника. Мы видим, что в республике Беларусь систематически проходят проверки боевой готовности их вооруженных сил, разноплановые учения и т.д.

Российские войска, авиация, тяжелая техника в Белоруссии есть, но в незначительном количестве. Преимущественно они находятся там на ротационной основе или восстановлении. Кроме того, в прилегающих к границе областях враг держит определенный контингент войск, применяет диверсионно-разведывательные группы для дестабилизации ситуации на границе – все это чтобы помешать украинской армии перебрасывать дополнительные силы на фронт, на юг и восток.

Оборона Киева

Но на сегодняшний день наша разведка и разведка партнеров не фиксируют создание ударных группировок, которые могли бы нести угрозу с северного направления. Ситуация стабильная и контролируемая. Однако полностью военную угрозу с северного направления никто не снимал. Потому обороне столицы постоянно уделяется внимание.

Оборона столицы – что в нее входит

Учитывая опыт начала полномасштабной войны, тактику действий противника, постоянно проводятся разноплановые тренировки, обучение, выполняются определенные мероприятия по усовершенствованию противовоздушной обороны, обеспечению общественного порядка и защите гражданского населения.

Вопрос укрепления защиты столицы является одной из главных задач Киевской городской военной администрации, поэтому мы уделяем этим вопросам постоянное внимание. Для чего на определенных направлениях:

содействуем усилению пограничных нарядов;

содержатся в готовности к адекватному реагированию необходимые силы и средства;

группировка сил и средств обороны Киева во взаимодействии с КГВА систематически проводят тренировки по подготовке и ведению возможной оборонной операции в условиях наступления противника на столицу;

вокруг Киева создаются и усовершенствуются рубежи обороны;

построены надежные системы огневого поражения противника и инженерных ограждений всех типов;

организована противовоздушная и противотанковая оборона;

непрерывно совершенствуется система управления группировкой, организуется эффективное взаимодействие всех сил обороны;

выполняются определенные меры по обеспечению общественного порядка и защите гражданского населения.

Оборона Киева

Все это спланировано и производится систематически. Как уже отмечалось, потенциальная угроза наступления с северного направления не снимается, но, подчеркну еще раз – сейчас она минимизирована. Кроме того, есть и другие задачи безопасности, которые должны выполняться в столице воюющей страны.

Для чего в Киеве проводят обучение военных

– Связаны ли учения военных в столице с возможным нападением врага?

– В условиях войны, защита и безопасность Киева и его жителей – это сверхважная задача. И ее решение требует постоянного повышения уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, обеспечивающих оборону столицы. Поэтому, Группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с КГВА, патрульной и национальной полицией и другими подразделениями сил обороны и дальше будут проводить систематические учения.

Они предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям, осуществляется проверка транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия, развертывание определенного количества сил и средств на опасных направлениях и т.д. Обучение имеет задачу – усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения.

Оборона Киева

– Насколько эффективны системные учения, которые проходят в Киеве и Киевской области?

– Такие системные тренировки позволяют еще лучше готовиться к выполнению важной задачи – защите Киева и его жителей от потенциальных угроз. Мы лучше понимаем, на чем сосредоточивать основные усилия, над чем работать.

Пока не закончится война, пока Украина не победит, угрозы для столицы и ее жителей будут всегда существовать.И если Киев с каждым месяцем становится все более безопасным – это заслуга всех структур, которые ежедневно работают для его защиты! В частности, весомая заслуга нынешней безопасности столицы – и в проведении таких системных тренировок.

Оборона Киева

Секретная информация и протяженность оборонительных рубежей

– Нужно ли еще защищать Киев дополнительными фортификационными сооружениями с севера? Какова должна быть их протяженность?

– Опыт начала полномасштабного вторжения доказал – защита границ Украины и приграничных территорий нашего государства должна быть особенно максимально надежной. Поэтому оборона северного направления Киевщины постоянно совершенствуется.

Как уже отмечалось, группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с КГВА систематически проводит тренировки по подготовке и ведению возможной оборонной операции в условиях наступления противника на столицу.

Оборона Киева

Но, кроме того, вокруг самого Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около тысячи километров. А первый рубеж Киева находится вдали от столицы. Построены надежные системы огневого поражения противника, инженерные заграждения всех типов, противовоздушной и противотанковой обороны, всестороннего обеспечения.

Подробная информация об организации рубежей обороны, расположении сил и средств, как происходит наращивание и т.п. – это закрытая информация. Ее не должен знать враг. Поэтому большую часть информации по обороне Киева и Киевщины с северного направления широкой общественности мы раскрыть не можем. Но мы можем заверить – оборонные сооружения вокруг столицы систематически наращиваются, протяженность линий рубежей увеличивается, с каждым днем улучшается их надежность и эффективность. Ежедневно о защите людей заботятся тысячи военных.

Оборона Киева

Увеличат финансирование на строительство оборонных сооружений

– Некоторые эксперты отмечают, что количество и стоимость строительства фортификационных сооружений возле Киева преобладают те, что построены на линии боевого столкновения на востоке страны. Так ли это?

– В конце прошлого года Министерство обороны Украины объявило о внедрении нового подхода к строительству фортификационных сооружений. Заказчиками строительства выступят Минобороны, Государственная специальная служба транспорта и Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины и военные администрации.

То есть строительство оборонных сооружений будет обеспечиваться не за счет отдельной бюджетной программы, а в пределах расходов государственного и местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством. Постановление усовершенствует процесс финансирования строительства – согласно нововведениям, финансирование будет больше. Это поможет строителям строить фортификации быстро и там, где это нужно, в частности в опасных зонах.

Оборона Киева

К тому же настоящим Постановлением установлен единый подход в проектных решениях по строительству. Новый подход обеспечивает создание мощной фортификационной сети по единой стратегии. Для всех объектов будут применяться одни и те же технические спецификации, архитектурные и инженерные решения, требования безопасности.

Генеральный штаб ВСУ будет принимать решение о количестве и местах строительства объектов с учетом предложений военного командования на местах. Это обеспечит учет особенностей ситуации на всех ключевых направлениях.

То есть происходит усовершенствование системы финансирования, чтобы строительство фортификаций шло быстрее и эффективнее. А этот разработанный акт – весомый шаг для комплексного решения вопроса, в частности привлечения к строительству дополнительных, не задействованных на сегодняшний день ресурсов.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, почему Россия изменила тактику, куда целит и чего ожидать в Киеве дальше: начальник КГВА Сергей Попко рассказал.

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