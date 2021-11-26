"Этого не видят, потому что это не медийные люди": Зеленский заявил о тысячах "посадок" в Украине

"Этого не видят, потому что это не медийные люди": Зеленский заявил о тысячах "посадок" в Украине

Также Зеленский заявил, что стартовала судебная реформа.

Президент Владимир Зеленский рассказал о принятых решениях в государстве во время его пребывания на должности главы государства, а также "посадках" в Украине.

Об этом украинский лидер заявил во время пресс-марафона 26 ноября.

Также читайте Зеленский заявил о подготовке к государственному перевороту в начале декабря

"Мне кажется, мы должны заниматься стратегическими вещами в государстве. Мы начали судебную реформу, это большая борьба с судьями. Вы видели, какой кризис был с Конституционным судом, но мы победили", — сказал Зеленский.

Президент отвечая на вопрос о посадках, уточнил, что этим занимаются правоохранительные органы, от которых он получает информацию, как и общество.

"Там, где я вижу предательство, на высшем уровне, насчет ситуации с господином Медведчуком, вы видите наши решения на заседаниях СНБО. Вы видите решение СНБО относительно контрабандистов. Позже это подтверждается во многих судебных делах", — уточнил президент.

В то же время Зеленский заметил, что есть тысячи мелких посадок в Украине, впрочем, это не медийные персоны и общественность, по его словам, этого не видит.

"Тысячи каких посадок — они мелкие. Общественность этого не видят, ведь это не медийные персоны. Таких медийных посадок люди не видят, тем не менее, они происходят", — подытожил Зеленский.

Читайте также: