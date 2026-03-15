Этого никто в мире не делал: невероятные кадры сбития «Шахеда» с вертолета (видео)

Дуэль в небе: как украинские пилоты на вертолетах охотятся на «Шахеды»

Вражеская армия все чаще стала бить «шахедами» по украинским позициям на фронте и на прифронтовых территориях. Это связано с тем, что внутри страны «Шахед» уже не так эффективен. Почему? Потому что нам удалось построить многослойную систему ПВО, которую российским террористам стало сложнее пробивать.

Как работают в воздухе охотники за шахедами на вертолетах, рассказал корреспондент ТСН. Недели Андрей Цаплиенко.

Прилеты в Дубае, Бахрейне, Омане и террор против украинцев. Разные страны, но один почерк. И орудие террора то же самое — «шахед».

Вертолеты на сегодняшний день — одно из самых эффективных средств борьбы с «шахедами». Один такой борт за полет может сбить более десятка дронов. Но охота за «шахедами» — это всегда риск, потому что противник постоянно совершенствуется, так что пилотам нужно быть готовыми к разным сюрпризам».

Когда российский «блицкриг» — «Киев за три дня» — закончился провалом, Россия начала войну на истощение. Украинская ПВО оказалась эффективной против авиации и крылатых ракет. Путин лично поехал в Иран простить асимметричное оружие. Печально известные дроны «Shahed-136». И Украине через кровь и боль пришлось искать способы защитить себя.

«Командование решило искать способ и средство, чем бороться. Борьба с воздушными целями для армейской авиации это была такая нехарактерная задача», — отмечает Игорь Барнас, майор, старший штурман-летчик вертолетной эскадрильи 12-й бригады армейской авиации, в вертолете.

Вертолеты армейской авиации не предназначены для атак на воздушные цели. Их задача — поддерживать пехоту на земле. Накрывать врага ракетами. Эвакуировать раненых. Выбрасывать десант. Воздушное сражение — это работа для реактивных самолетов. Но, как ни странно, относительно маленькая скорость оказалась преимуществом «шахедов». Реактивный истребитель просто не может на столь малой скорости удержаться в воздухе. Законы физики не поборешь.

«Для самолетов найти „шахед“ не проблема, сопроводить и не попасть в обломки от ущерба — это проблема. Скорости очень велики. А наши скорости с ними смежны, и мы способны маневрировать так же, как они», — объясняет Игорь Барнас.

Также сработала и финансовая математика войны — сколько стоит сбить самолетом один «шахед».

«Основное средство у самолетов — это ракеты. Средство ракета и шахед это очень большая разница по деньгам. Мы поняли, что применение ракет ПВО очень дорого. И нашли один из этих способов. Это именно вертолеты», — объясняет летчик.

Итак, вертолет с бортовым стрелком стал логическим решением. Такие машины 12-я бригада армейской авиации отправляет на воздушную охоту каждый день и ночь.

«Это пулемет FNMAG 7,62 на 51, это НАТОвский стандарт», — рассказывает о своем оружии «Буква», воздушный стрелок 12-й бригады армейской авиации, в вертолете.

Бортовой стрелок в этом экипаже один из самых молодых в Вооруженных Силах. Только отпраздновал 19-й день рождения.

Гонка за «шахедами» требует слаженной работы всего экипажа. Вот она цель. Под вертолетом. Дрон маневрирует на низкой высоте. Держится поближе к населенным пунктам.

Летим со скоростью беспилотника. Сравнялись с ним. Это то, что не может сделать реактивный истребитель. На борту сейчас все работает на то, чтобы стрелок сбил этот коварный дрон.

Но этот беспилотник без боевой части, хоть и маневрирует, как обычный «шахед». Вылет — тренировочный. Пока небо чисто реальных угроз, экипажи, пользуясь моментом, до автоматизма отрабатывают свои действия на украинских аналогах вражеских дронов. Чтобы в боевой ситуации не подвергать опасности жизни людей — и на земле, и на борту вертолета.

«Пытаюсь попасть в двигатель. Потому что если попадешь в боевую часть, может быть взрыв, и можно повредить вертолет обломками», — говорит «Буква».

К сожалению, враг понимает особенности украинской тактики и пытается обыграть наших пилотов. Поначалу была просто смена маршрутов. Но сейчас ударные «шахеды» стали управляемыми.

«Сначала шахеды шли, как утюжок, то есть идет прямо. А сейчас начали идти шахеды, которые маневрируют. То есть они меняют курс. Меняют высоту. То есть, как увидят вертолет, начинают вверх-вниз, вправо-влево маневрировать», — рассказывает воздушный стрелок.

«Мы с ними идем шаг в шаг и не можем их перегнать. На один-единственный шаг. Вот они вводят „шахед“ с ракетой. А мы уже сменили тактику еще вчера. Мы уже вчера так не летаем», — добавляет майор Игорь Барнас.

Так, ракета на «шахеде» — воздушная ловушка, рассчитанная именно на вертолетчиков.

Россияне начали монтировать зенитные ракеты на «шахеды», понимая, что их будут сбивать вертолеты. Игорь Барнас лично пока не сталкивался с такими дронами, но сбивал «шахеды», которые были оборудованы камерами.

«И этот шахед сто процентов управлялся оператором БПЛА. И он нас видел, потому что мы видели, как на нас смотрят камеры этого „шахеда“, понимаете? И характер маневров этого „шахеда“ напоминал уже не маневрируемую цель, а это было фактически воздушное сражение», — рассказывает офицер.

Ситуация усугубляется тем, что боевой вылет почти гарантированно будет ночным. Большинство отработок по «шахедам» происходит ночью. Экипаж работает в очках ночного видения. Стрелок с тепловизионным прицелом. И это действительно ювелирная работа. Ведь «шахед» выбирает маршрут как раз над населёнными пунктами.

В очках дрон выглядит просто, как светлая точка. В прицел стрелок уже видит знакомый треугольник вражеских крыльев. Но как бы он ни маневрировал и ни пытался лететь над жилой застройкой, ему придется выйти за ее пределы. И тут, над чистым полем, пуля стрелка достанет его. Вот так, в хвост. В двигатель. Или в бак. Чтобы потом сказать «Есть еще один».

Действительно, «шахедов» стало сейчас меньше над Украиной. Потому что сегодня украинская ПВО стала самой сложной оборонной системой в мире. Каждый элемент которой работает как деталь единого механизма. Но враг в режиме 24 на 7 ищет способы его сломать. И потому, рассвет это или тьма, охотники за шахедами поднимают свои летучие машины защищать украинское небо.

Дата публикации 20:30, 15.03.26

