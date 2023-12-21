"Это существо всегда жаждало много крови": ясновидящая с Прикарпатья предсказала, когда наступит смерть Путина

София Семьянишин считает, что если Путин еще жив, то это ненадолго.

Ясновидящая с Прикарпатья София Семьянишин рассказала, когда истечет время для российского диктатора Владимира Путина.

Об этом ясновидящая сказала в интервью журналистке ТСН. Тиждень Оксане Радионовой.

"Это чистый представитель сил зла на планете и душа его или сущность была проявлена уже в физическом мире как Ирод, который в самом зародыше хотел задушить христианство... Также он воплощался в Калигулу, это страшный был тиран... То есть этот человек всегда жаждал много крови. Вот такими энергиями работает и живет это существо", — говорит провидица.

В то же время мастер родовых практик считает, что если Путин вообще еще жив, то это ненадолго.

"Это уже его конец. Я больше скажу... в 99-м году был проведен специальный ритуал на его удачу. Он такими вещами давно интересовался, потому что люди, которые у власти, стремятся к абсолютной власти, и они хотят каким-то образом себе помочь, в духовном мире получить поддержку высших сил... Этот ритуал был на определенный срок, этот срок действия уже истек", – подытожила София Семьянишин.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Ясновидящая увидела неожиданную победу Украины и смерть российского диктатора".

Напомним, София Семьянишин также предусмотрела неожиданную победу Украины. Она отметила, что, возможно, в самой России что-нибудь случится такое, что кардинально повлияет на окончание войны.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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