"Этот дрон разбивает танки, а меня не разбил": 23-летний военный, потерявший обе ноги, рассказал свою историю

После взрыва вражеского "Ланцета" 23-летний Евдоким Сердюк потерял обе ноги, но не сдался. Парень, родом с Донетчины, после ранения перебрался в Винницу. После завершения лечения и реабилитации, став на протезы, вдохновляет других раненых бойцов.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Валерия Кузнецова.

Евдоким Сердюк носит воду в шестилитровых бутылях, занимается на тренажерах и подтягивается на перекладине. Тренировки ежедневные. Евдокиму Сердюку — 23 и он уже ветеран. После тяжелого ранения в Донецкой области потерял обе ноги из-за вражеского беспилотника, но не сдался.

Евдоким Сердюк показывает свои тренировки

"Этот "Ланцет" разбивает танки, БМП, а меня не разбил", — говорит Евдоким.

Его путь был определен еще 10 лет назад, говорит Евдоким, когда он увидел бойцов, которые ехали защищать Донецкий аэропорт через его село Бажаное. И когда в 2022 году началось полномасштабное вторжение, парень, не колеблясь, пошел добровольцем.

"Мне звонит мой друг, уже побратим, говорит — поехали в военкомат, в Покровск. Там мы и попали на службу 24 числа, а 1 марта я был в армии", — говорит Евдоким Сердюк.

Евдоким служил зенитчиком в 56-й Мариупольской бригаде. Прикрывал позиции артиллерии. Воевал полтора года в самых горячих точках. До того дня, пока его боевой путь не прервал вражеский "Ланцет".

Пришел в себя уже в больнице в Днепре с ампутированными ногами. Потом было длительное лечение и переезд в Винницу, где Евдоким заново учился ходить — уже на протезах.

"Вначале очень трудно было баланс держать, ты неадаптирован к этому. Все по-другому, надо приспособиться", — говорит Евдоким Сердюк.

Евдоким Сердюк

Нелегко до сих пор, но парень не сдается и ежедневно ставит себе все более сложные задачи. Преодоление мокрых ступенек, высоких бордюров и поднятие тяжелых бутылей. Все тренировки снимает и выкладывает в Сеть.

"Возможно, это видео посмотрят ребята раненые, может, чему-то смотивируются научиться — что с таким даже ранением можно водички принести домой, и не только", — говорит он.

Его мотивационные ролики посмотрели тысячи людей — получилась целая программа реабилитации.

"Многие пишут ребята — такая же ампутация, посмотрели видео и это мотивирует. Есть парни с меньшими ранениями, а они впадают в депрессию, но если я без двух показываю хорошие результаты, то они должны посмотреть и понять, что у них еще легче", — говорит Евдоким Сердюк.

Больше всего, говорит парень, его вдохновляют родные, которые всегда готовы помочь. Чтобы быть рядом с сыном, родители Евдокима выехали из Донецкой области, вместе с попугаями.

Ни разу, уверяет Евдоким, не пожалел, что пошел добровольцем. Ведь для победы нужны усилия каждого. Поэтому будет снимать свои ролики в Виннице, пока его родное село не освободят от оккупантов. Тогда он наконец снова сможет вернуться домой.

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