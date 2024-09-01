Этот прогноз для Украины шокирует: проводница в высшие измерения удивила предсказанием

У России нет будущего, а диктатор Путин исчезнет уже в ближайшее время! Проводница в высшие измерения Айа шокировала громким прогнозом. По ее словам, украинцев также ждет целый перечень изменений, однако все они положительные.

О прогнозах мольфаров и провидцев рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Громкое пророчество для "Ерефии"

Что ждет Россию и ее безумного руководителя уже в ближайшее время? В сети есть множество прогнозов от мольфаров до экстрасенсов. Впрочем, проводница в высшие измерения Айа действительно ошарашила предвидением. По ее словам, в будущем пятна под названием "Россия" на карте не будет, а Путин исчезнет. Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Мой мир".

"Он исчезнет вскоре, вот увидите, в ближайшее время."

Громкое пророчество для России от таролога

В свою очередь победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова тоже сделала громкое предсказание для России и назвала наибольший страх Кремля.

Они уже живут в своих величайших страхах. Они касаются ненадежных партнеров, с которыми если бы не эта война, Россия бы с ними никогда не имела дела. Потому что они очень скользкие и хитрые и имеют большой интерес к болотам. Они пошли с ними по этой скользкой дорожке.. И каждый партнер их так подставит, что они даже не будут знать, куда им бежать.

Планы Кремля

Также таролог предвидит планы Кремля по войне против Украины.

"Показательная казнь, чтобы влиять на международное настроение, на договоренности и решение мирного договора. Второе – это угроза ребенку или детям очень важного лица, чтобы манипулировать и влиять на решения."

Что ждет Украину?

В то же время провидицы ответили на вопрос, что в ближайшее время ждет украинцев. В частности, проводница в Высшие измерения Айа убеждена, что совсем скоро Украину ждет период расцвета.

"Я вижу 2030 год. Очень сияет ослепляющее солнце. Украина будет очень сильная, она будет сиять над миром. Будет хорошая экология, новые проекты, много современных домов."

Проводница в Высшие измерения считает, что с 2026 года Украина начнет процесс деформации и перемен к лучшему.

"Я знаю, что то, что я рассказываю, выглядит как фантастика. Но то, что я рассказываю в последние годы, оно сбывается."

В то же время, Яна Пасынкова недавно также сделала громкое предсказание и для украинцев. Она сообщила на своем ютуб-канале, к чему готовиться украинцам зимой.



"К тому, что не будет урожая. Нечего будет есть. Будут какие-то большие изменения, касающиеся фермерства, хозяйства, продуктов питания."

Также таролог сообщила о повышении тарифов.

"Поднятие тарифов в этом году – однозначно ожидать. И это будет связано с мобилизацией."

Пасынка заверила, что Украина будет получать военную помощь от наших партнеров, но на ход войны это не влияет.

"Сейчас влияют договоренности, а не реальная сила и оружие. Пока да."

Что будет в Крыму?

Более того, Яна Пасынкова отметила, что боевые действия в Крыму могут начаться еще в конце 2024 года. Хорошие новости тарологиня сообщила и о демобилизации. Она уверяет, что ближайшие 4 процесса постепенно будет происходить и наши воины смогут хотя бы отдохнуть.

"О демобилизации ближайшие четыре месяца, так или иначе, она будет происходить. Не массово, но постепенно. В виде ротации, отпусков. И 40% состава наших защитников, так или иначе, отдохнут."

Когда конец войны?

Также Яна Пасынка отметила, что агрессивная тактика России, вероятно, будет продолжаться, а война в Украине в 2024 году вряд ли закончится. Она заметила, что, несмотря на это, "какая-то история" закончится.

"Конец одной главы – начало другой главы. То есть это не конец, но это какая-то история, которая будет закончена и обнародована. Будут выставлены маячки и запреты. А дальше будет."

Когда кончится война?

В то же время, известный астролог Влад Росс назвал сроки завершения войны. По его словам, все может закончиться в 2025 году.

"Я вижу, что может быть временное перемирие. Это максимум, чего может добиться Макрон. Сейчас лучшее время для переговоров. Юпитер, Венера, Меркурий в знаке Близнецов – дипломатия может играть решительную роль."

Но и это не все предсказания. Вскоре Украина станет побеждать Россию, а в 2025 году война закончится. Такой прогноз дала и болгарская "Ванга" Искра Караколева в интервью болгарскому "Телеграфу".

"Еще немного, и они начнут побеждать, со временем все закончится. Правда, не знаю, смогут ли в этом году дожать их. Вижу, что к лету в Украине будет много событий."

О вероятности Третьей мировой войны провидица успокоила. По ее словам, лидеры этого не допустят.

"Чтобы люди не волновались и не напрягались. Этого не допустят."

Еще одна война?

Влад Росс ошарашил общество еще одним предвидением – на территории Украины может вспыхнуть еще одна война. Он отметил, что будут конфликтовать Польша и Беларусь. Об этом он сказал в комментарии ютуб-канала "Астрофеномен". Он отметил, что Беларусь захочет аннексировать Сувальский коридор. На это могут отреагировать поляки и попытаться ввести войска в Минск.

"Польша может объявить им войну, захватить Минск. Правда, это произойдет только тогда, когда Беларусь начнет какие-нибудь движения в Сувальском коридоре."

Совет астролога Зеленскому

Также Влад Росс советует Зеленскому еще немного подождать и перетерпеть Джо Байдена и Джейка Салливана.

"Мы слышали, что Зеленский говорил о месяцах – нас убеждают, чтобы мы капитулировали, отдали свои территории. Вообще я очень советую Владимиру Зеленскому еще немного подождать и перетерпеть Джо Байдена и Джейка Салливана, чтобы дождаться, когда они уйдут. Сейчас можно соглашаться и тянуть время, но ровно к тому времени, когда в Белый дом зайдет новый президент США."



Какие области под угрозой обстрелов

В сети сотни прогнозов, от военных до экспертов и даже мольфаров. Недавно один из них удивил своим прогнозом и назвал, какие области в ближайшие месяцы возьмется плотно обстреливать Россия, а также ответил на вопрос, использует ли Путин "ядерку". По его словам, рашисты будут плотно атаковать южные регионы. Ситуация на юге Украины, в частности в Херсоне и Одессе, будет оставаться напряженной, а жителям южных областей следует готовиться к возможным эвакуациям. Такой прогноз дал мольфар Макс Гордеев в интервью УНИАН.

"Ядерцы" быть?

А вот возможность использования Россией тактического ядерного оружия в войне против Украины Гордеев называет крайне низкой.

И все же напомним: астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, военный эксперт объяснил, почему Украина не обстреливает Москву, ведь Киев пережил третью за последние четыре дня мощную воздушную атаку врага.

Ранее ТСН.ua рассказывал об атаке дронов на Киев. Последствия ночной атаки "Шахедами" по столице зафиксировали на фото милиционеры. Спасатели сообщили детали о повреждениях в городе.

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