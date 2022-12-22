"Этот визит стал историческим": Зеленский — о новом этапе во взаимоотношениях США и Украины

Зеленский от имени украинцев поблагодарил американцев за поддержку.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку Украины. Он отметил, что отношения двух государств вышли на новый уровень.
Об этом он сказал 21 декабря во время совместной пресс-конференции с Джо Байденом.
"Благодарю американский народ, который так много делает для Украины. Я благодарю вас за это. Этот визит в США стал действительно историческим для Украины и наших отношений с Америкой и для американского лидерства. За 300 дней этой войны мы начали действительно новый этап взаимоотношений между Украиной и США. Мы вышли на уровень реального союзничества, которое на 100% наполнено реальным содержанием. И я сегодня это почувствовал во время всех моих встреч, во всех наших переговорах. Я хочу еще раз поблагодарить господина президента Байдена за искреннюю поддержку и понимание Украины, за строительство международной коалиции, за мудрые шаги и усилия", – сказал Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря прилетел в Вашингтон. Его визит до последнего держали в секрете из-за мер безопасности. Президент уже встретился с американским лидером, который в очередной раз осудил войну России против Украины.
Также Владимир Зеленский выступит в американском Конгрессе.
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