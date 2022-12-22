"Этот визит стал историческим": Зеленский — о новом этапе во взаимоотношениях США и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку Украины. Он отметил, что отношения двух государств вышли на новый уровень.

Об этом он сказал 21 декабря во время совместной пресс-конференции с Джо Байденом.

"Благодарю американский народ, который так много делает для Украины. Я благодарю вас за это. Этот визит в США стал действительно историческим для Украины и наших отношений с Америкой и для американского лидерства. За 300 дней этой войны мы начали действительно новый этап взаимоотношений между Украиной и США. Мы вышли на уровень реального союзничества, которое на 100% наполнено реальным содержанием. И я сегодня это почувствовал во время всех моих встреч, во всех наших переговорах. Я хочу еще раз поблагодарить господина президента Байдена за искреннюю поддержку и понимание Украины, за строительство международной коалиции, за мудрые шаги и усилия", – сказал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря прилетел в Вашингтон. Его визит до последнего держали в секрете из-за мер безопасности. Президент уже встретился с американским лидером, который в очередной раз осудил войну России против Украины.

Также Владимир Зеленский выступит в американском Конгрессе.

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