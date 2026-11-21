Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Украине не утихают дискуссии о возможном снижении мобилизационного возраста. Экстрасенс Роман Завидовский посмотрел на картах, могут ли принять соответствующее решение в ближайшие месяцы и какие изменения следует ожидать осенью и зимой.

Прогноз экстрасенса опубликовал на своем YouTube-канале.

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Снизят ли мобилизационный возраст в Украине

По словам Завидовского, вопрос возможного снижения мобилизационного возраста сейчас волнует многих украинцев. Экстрасенс упомянул о публичных заявлениях по поводу возможного снижения возраста призыва, в том числе до 18 лет, а также разговора об ограничении выезда из Украины для несовершеннолетних.

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«Я хотел бы посмотреть, будут ли снижать мобилизационный возраст в Украине в ближайшее время», — отметил Роман Завидовский.

Для этого он сделал расписание на цыганском бревне и картах Таро. Экстрасенс проверил, могут ли в течение осенне-зимнего периода принять законопроект о снижении мобилизационного возраста.

Что показали карты по мобилизации осенью и зимой

Во время расписания на цыганском бревне выпали карты, которые Завидовский трактовал как положительные и спокойные. Среди них — карта влюбленной, символизирующая женскую энергетику и любовь, а также карта услуги.

В то же время карты Таро показали несколько иную картину. По словам экстрасенса, среди них были Двойка кубков, Смерть и Четверка мечей. Он связал эти карты с завершением некоторых процессов, опасностями, провокациями и задержками.

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Завидовский подчеркнул, что больше доверяет показам цыганского бревна, которое не указало на снижение мобилизационного возраста в ближайшее время.

«Все-таки сейчас, сейчас, еще этого не будет. То есть, этот период осенне-зимний почти еще не будет никто снижать мобилизационный возраст», — сказал экстрасенс.

Какие изменения могут произойти в Украине

В то же время Завидовский обратил внимание на карты Смерти и Четверки мечей в расписании Таро. По его мнению, они могут свидетельствовать о возникновении новых ограничений и законодательных изменений.

Экстрасенс предположил, что в Украине могут приниматься решения, предусматривающие дополнительные запреты. Однако непосредственно снижение мобилизационного возраста, по его прогнозу, в ближайшее время не произойдет.

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«Но здесь падает карта смерти у четверки мечей, то есть новые какие-то вето, новые запреты и новые законы, ограничивающие права, будут приниматься. Да. Но возраст мобилизационный пока еще снижаться не будет», — считает Роман Завидовский.

Следовательно, по прогнозу экстрасенса, в течение осенне-зимнего периода мобилизационный возраст в Украине не будет снижаться, однако возможны другие законодательные ограничения.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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