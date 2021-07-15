"Эту х**ню именами назвать нельзя": в Черкассах возник скандал из-за поста педагога в соцсети

"Эту х**ню именами назвать нельзя": в Черкассах возник скандал из-за поста педагога в соцсети

Руководительница Черкасского дворца молодежи публично и грубо выразила свое возмущение необычными для нее именами детей.

Публичные высказывания исполняющей обязанности директора дворца молодежи в городе Черкассы Елены Петровой по поводу странных для нее имен, которыми называют современные родители своих детей, вызвал скандал, который вышел за пределы соцсетей. В конце концов чиновница вынуждена была удалить свой пост, просить прощения и давать объяснения руководству. Об этом говорится 15 июля в сюжете ТСН.19: 30.

"Аврора, Вилена, Даяна, Каталея ... эту х**ню именами назвать нельзя", — так грубо написала на своей Facebook-странице исполняющая обязанности директора Черкасского дворца молодежи. На замечание в комментариях Елена Петрова перешла на откровенный мат.

Теперь она объясняет, что так эмоционально высказала свое частное мнение, не имея целью обидеть носителей редких имен, а лишь стремясь встать на защиту истинно украинских.

На грубые высказывания Петровой отреагировала сначала заместитель мэра Черкасс, а затем и руководитель образовательного департамента города. "Ситуация крайне неприятная и не допустима, по нашему мнению... Этот поступок не соответствует той должности, которую она занимает. Мы будем выносить выговор однозначно", — сказал по этому поводу исполняющий обязанности директора департамента образования Черкасс Богдан Белов.

Уже через полсуток Елены Петрова удалила свой скандальный пост, а вместо этого опубликовала другой, в котором просит прощения за такую ситуацию. "Действительно, комментарий был сделан бестактно, неправильно, в грубой форме. Я это понимаю, и делать его ни как чиновнице, ни как частному лицу было недопустимо. Поэтому я извиняюсь перед всеми, кого обидела ", — говорит она.

Кстати, сами носители редких имен считают, что им повезло, ведь такое необычное имя делает человека особым, уникальным. Квитослава Якимяк говорит, что ее имя вызывает у людей только положительные эмоции, хотя, бывает, путают со Святославой.

В Минюсте говорят, что теперь достаточно часто называют детей традиционными именами. С начала года самыми популярными являются София, Мария, Богдан, Александр. Но и редких немало: мальчиков часто называют Эней, Соломон, Принц и Измаил, а девочек — Октавия, Мелисса, Мальва и Афина.

Новости Украины: в Черкассах педагог обматерила в соцсетях родителей из-за имен их детей

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