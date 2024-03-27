"Эту ракету я ждал всю свою службу": нацгвардеец рассказал, как со Stinger сбил вражескую цель, летевшую на Киев

День Национальной гвардии Украины был отмечен накануне.

Это первое военное подразделение, которое приняло в свои ряды добровольцев. В то же время, одну из российских ракет, летевших на столицу 21 марта сбил нацгвардеец с помощью Stinger с псевдонимом "Гринч".

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Карины Вакаревой.

Нацгвардеец рассказывает, что это был его первый боевой выстрел.

"Эту ракету я ждал всю свою службу, весь год. И я знал, что я просто так ее не отпущу", - говорит "Гринч"

Стрелок-зенитчик бригады "Буревій" с псевдонимом "Гринч" демонстрирует нам свое оружие - американский комплекс Stinger. Именно им он сбил ракету Х-101, летевшую на столицу. Небо в тот день было безоблачным. Все - рассказывает, произошло за считанные секунды.

"Чтобы я смог захватить цель, у меня примерно есть две секунды, если больше - то цель будет далеко и моя ракета не успеет за ней", - говорит военный.

"Гринч"

Но о том, что этот пуск был успешным, узнал лишь впоследствии от побратимов, которые видели в небе взрыв. Сам "Гринч" в этот момент был занят другим.

"Я в то время смотрел, чтобы ничего не загорелось. Потому что после выстрела от ракеты остается стартовый двигатель. Он выбрасывается и может зажечь траву. И я бегал, чтобы пожара не было", - говорит он.

Обломки сбитой Х-101, стоимостью 13 миллионов долларов, упали неподалеку в поле. А, следовательно, никого не травмировали.

Уже год как "Гринч" призвался добровольцем в ряды Нацгвардии. За удачное боевое дежурство парня наградили. О планах делится неохотно - планирует служить и дальше.

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Напомним, как американская зенитно-ракетная установка Avenger прикрывает небо Донбасса.

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