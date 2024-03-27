"Эту ракету я ждал всю свою службу": нацгвардеец рассказал, как со Stinger сбил вражескую цель, летевшую на Киев

Военный рассказал о сбивании российской ракеты.
День Национальной гвардии Украины был отмечен накануне.
Это первое военное подразделение, которое приняло в свои ряды добровольцев. В то же время, одну из российских ракет, летевших на столицу 21 марта сбил нацгвардеец с помощью Stinger с псевдонимом "Гринч".
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Карины Вакаревой.
Нацгвардеец рассказывает, что это был его первый боевой выстрел.
"Эту ракету я ждал всю свою службу, весь год. И я знал, что я просто так ее не отпущу", - говорит "Гринч"
Стрелок-зенитчик бригады "Буревій" с псевдонимом "Гринч" демонстрирует нам свое оружие - американский комплекс Stinger. Именно им он сбил ракету Х-101, летевшую на столицу. Небо в тот день было безоблачным. Все - рассказывает, произошло за считанные секунды.
"Чтобы я смог захватить цель, у меня примерно есть две секунды, если больше - то цель будет далеко и моя ракета не успеет за ней", - говорит военный.
Но о том, что этот пуск был успешным, узнал лишь впоследствии от побратимов, которые видели в небе взрыв. Сам "Гринч" в этот момент был занят другим.
"Я в то время смотрел, чтобы ничего не загорелось. Потому что после выстрела от ракеты остается стартовый двигатель. Он выбрасывается и может зажечь траву. И я бегал, чтобы пожара не было", - говорит он.
Обломки сбитой Х-101, стоимостью 13 миллионов долларов, упали неподалеку в поле. А, следовательно, никого не травмировали.
Уже год как "Гринч" призвался добровольцем в ряды Нацгвардии. За удачное боевое дежурство парня наградили. О планах делится неохотно - планирует служить и дальше.
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Напомним, как американская зенитно-ракетная установка Avenger прикрывает небо Донбасса.
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