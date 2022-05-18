Эвакуационная миссия из "Азовстали" продолжается: что о ней и ситуации в Мариуполе известно по состоянию на 18 мая

16 мая началась секретная операция по спасению защитников Мариуполя, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эвакуационная миссия украинских бойцов, героически державших оборону на заводе "Азовсталь", продолжается.
Освобождением защитников курируют украинские военные и разведчики.
ТСН.ua собрал актуальную информацию, что известно о ситуации вокруг Мариуполя и эвакуации из "Азовстали".
Какая ситуация в Мариуполе
На фоне заявлений украинских властей об эвакуации украинских бойцов из заблокированного российскими оккупантами города, враг продолжает обстреливать "Азовсталь" — россияне наносят артиллерийские и авиационные удары по территории завода. Сам город на грани эпидемической и экологической катастрофы. Количество еды и питьевой воды ограничено, сообщает мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Попытки оккупантов возобновить водоснабжение в Мариуполе могут обернуться настоящей экологической катастрофой. Без полноценной системы водоотвода и очистки стоков водоснабжение города не может нормально работать. Это приведет к массовому неорганизованному изливу канализационных вод на улицы города, что в свою очередь приведет к росту инфекционных заболеваний среди населения, информирует Мариупольский городской совет.
Там добавляют, что, по предварительным оценкам, полноценное восстановление водоснабжения в городе может занять больше года. Стоимость достигнет не менее 700 млн долларов. Именно поэтому это возможно при условии возвращения Мариуполя под полный контроль Украины и при поддержке международных партнеров.
В Мариуполе из-за разрушенной системы водоснабжения возможно распространение инфекционных заболеваний, в том числе холеры. Водоснабжение в Мариуполе частично восстановлено, но многие трубопроводы разрушены. Об этом заявила региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан.
В то же время Россия не сильно занимается гуманитарными и экологическими проблемами разрушенного города. По информации горсовета, оккупанты пытаются возобновить работу торгового порта, чтобы вывезти награбленное зерно, металлопродукцию и глину на десятки миллионов долларов. Для выполнения этой задачи в город приехал даже экс-руководитель Ейского морского порта. Продолжаются работы по расчистке акватории порта и поднятию затонувшего судна "Меотида". Пока без особого успеха.
Более того, как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, 18 мая главарь "ДНР" Пушилин устроил пресс-тур по городу, чтобы показать, как оккупанты его "возвращают к жизни".
Что известно об эвакуации из "Азовстали"
Как заявил Зеленский, что, начавшаяся 16 мая миссия по спасению украинских защитников Мариуполя, продолжается. Известно, что часть бойцов из "Азовстали" россияне вывезли в колонию в оккупированной Еленовке. Об этом пишет Reuters со ссылкой на очевидца. Он рассказал агентству, что семь автобусов с украинскими бойцами из гарнизона "Азовсталь" прибыли в недавно открытую тюрьму в подконтрольном России поселку Еленевка под Донецком. В то же время украинские власти эту информацию, как и подробности операции, не комментируют.
Еще 17 мая вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что 52 раненых защитника с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе были вывезены в больницу Новоазовска ("ДНР"). Когда их состояние улучшится, будет осуществлен обмен на российских военнопленных.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске ("ДНР") были эвакуированы 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленевку ("ДНР"). Для дальнейшего возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена, добавила замглавы Минобороны Украины.
В свою очередь в американском Институте изучения войны (ISW) отметили, что Россия могла согласиться на эвакуацию военных из "Азовстали", чтобы как можно быстрее объявить о взятии Мариуполя. Также эксперты отмечают, что Кремль также мог пойти на эвакуацию из "Азовстали", чтобы предотвратить критику в социальных сетях по поводу неспособности российской армии переправиться через реку Северский Донец и вообще неудачи РФ в "спецоперации" в Украине.
В то же время в ISW предполагают, что Кремль может отказаться от обмена защитников "Мариуполя". Более того следком России заявил, что допросит украинских военных из "Азовстали". Некоторые депутаты Госдумы России начали заявлять о принятии законов, запрещающих обмен пленными на лиц, обвиняемых в "нацизме". Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что защитникам Мариуполя должны быть предъявлены обвинения в военных преступлениях, и их нельзя обменивать на российских военнопленных. В Минобороны Украины такие заявления со стороны РФ назвали "внутренней пропагандой" и заверили, что процесс эвакуации хоть и хрупкий, но продолжается.
Напомним, 16 мая началась эвакуация украинских военных из заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе. О спасении защитников сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Читайте также:
- "На месте с оружием в руках": Белецкий призвал не комментировать ход эвакуации бойцов из "Азовстали"
- "Это внутренняя пропаганда": Маляр прокомментировала намерение Госдумы заблокировать обмен бойцов "Азова"
- В Сети появилось видео момента выхода украинских военных из "Азовстали"