Эвакуация ценой жизни: россияне обстреляли скорую, которая вывозила раненого бойца

В Херсонской области бригады боевых медиков, несмотря на плотные обстрелы российских войск с левого берега Днепра, спасают раненых воинов с первой линии обороны. На днях автомобиль военных медиков попал под артиллерийский огонь, оккупанты прицельно избивали именно по медицинской бригаде, говорится в ТСН.

Ночь на позициях украинских бойцов на правом берегу Днепра проходит под автоматные перестрелки и обстрелы фосфорными боеприпасами. Утром оккупанты накрывают плотным огнем несколько поселков Херсонщины, снаряды уничтожают гражданские дома. “Они пакостят обычным людям, которые ничего плохого никому не сделали. Деток всех жалко и пожилых, я не понимаю настолько быть жестокими”, — говорят бойцы.

Последнюю неделю, констатируют военные медики, оккупанты плотнее накрывают огнем, как позиции наших защитников, так и жилые кварталы Херсона и окрестных поселков. “Интенсивность увеличилась. В основном – осколочные ранения и акубаротравмы. Надеемся, что это перед их уходом показать свою активность, чтобы отвлечь где-нибудь от другого направления”, — предполагает руководитель медицинской части 124 бригады ТРО Валерий Соколюк.

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Маргарите 22 года и она боевой медик бригады, ныне защищающей рубежи Херсонщины от российских войск. Каждый выезд для нее смертельно опасен, и благодаря работе этой девушки-добровольца три десятка спасенных жизней воинов. “Нам упала мина, метрах 30 от меня, я прибегаю туда, там обширные ранения – осколок залетел в бедро, все в крови. Гепает, эти мины летают, мы там быстро турникет. Грузим его в нашу скорую, все упали возле нее, потому что снова начало свистеть над головой”, — вспоминает медик.

Огромные воронки — результат прицельного выстрела медиков, их автомобиль порубил обломками снарядов тяжелого калибра. На пробитых колесах они сами едва спаслись, однако довезли раненых бойцов в госпиталь.

А сквозь хрупкие руки Ирины прошли десятки бойцов, с большинством раненых армейцев она всегда на связи. С начала великой войны Ирина прошла путь боевого медика от своего ЖК в столице, когда там была активная фаза боев к работе в армии на Херсонщине, где служит по сей день, чтобы бойцы не теряли навыков оказания первой медицинской помощи Ирина проводит курсы по тактической медицине. Из-за плотности огня часто трудно добраться до первой линии нашей обороны.

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