Эвакуация детей из Херсона и окрестностей: куда везут малышей и как это происходит (фото, видео)

С окрестностей Херсона идет эвакуация детей. В городе и окрестностях до сих пор крайне опасно из-за постоянных обстрелов российских оккупантов.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

Из окраин Херсона продолжается эвакуация детей

"Около 3 месяцев назад на этом месте я говорила о том, что в самой опасной части поселка Антоновка остаются 150 детей, пока же детей удалось вывезти и здесь остается один ребенок", - говорит корреспондент ТСН Наталья Нагорная.

Выехать из Антоновки на самом деле несложно - несмотря на постоянные обстрелы здесь ездит несколько маршруток. Местные жители на улице часто собираются, чтобы обсудить последние события. А еще взять лекарства в медпункте - здесь остались преимущественно пожилые люди.

Антоновка

72-летний Зиновий всю жизнь живет в Антоновке и у него третья стадия ранка легких. У сына Зиновия большая библиотека, и когда пришли оккупанты, книжки закопали в землю.

"Книги все в бочки закапывал и все в оккупации и у него больше тысячи книг, а потом наши пришли, то пооткапывал все книги", - говорит мужчина.

Зиновий

Как детей вывозят из Херсона

Также в Херсоне идет эвакуация детей, отсюда хотят вывести семью 4-летнего мальчика. Его бабушка Ирина наотрез отказывается уехать с ребенком. Бабушка убеждает – Кирюша боится не взрывов, а их собаки.

Антоновка

Тем временем на назначенное место в Херсон свозят детей. Женя едет с мамой Анной, динозавром и драконом. Ей 4 года. Она уже знает, как остальных детей, волонтеры повезут ее с мамой в Карпаты и уже там Женя будет праздновать свой 5-й день рождения. Среди тех, кто ждет эвакуации - Александра и ее шестеро детей. Мама объясняет, выезжает не только ради безопасности, хочет, чтобы дети учились

За последние три месяца на отдых в Карпаты волонтеры вывезли около трех сотен детей - сорок из них уже вернулись, потому что родители соскучились. Еще полсотни вернутся через две недели. Волонтеры просят оставлять детей в безопасных местах как можно дольше.

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Ранее мы писали, что известно о погибшем в результате обстрела Херсона лейтенанта полиции.

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