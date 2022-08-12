Эвакуация и заготовка дров: эксперт рассказал, как пережить украинцам зиму

Председатель правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины", генеральный директор нефтегазового консультационного центра "Ньюфолк", эксперт по энергетике Андрей Закревский призвал людей эвакуироваться из городов, где невозможно организовать прохождение отопительного сезона.

Об этом он рассказал в эфире совместного проекта "Сніданку з 1+1" и ТСН "Разговоры о важном".

Так, по словам эксперта, готовиться к зиме уже нужно сейчас. Для этого мэрам городов, где невозможно обеспечить прохождение отопительного сезона, нужно продумать, где поставить туалеты и пункты для мусора на улице, палатки для обогрева.

"В доме, в котором нет света можно прожить всего три дня. Не потому, что нет возможности зарядить телефон, а потому, что возникает вопрос, что делать с канализацией. В большом городе рано или поздно канализация заканчивается перекачивающей станцией. Если будет поражена инфраструктура, то как вы будете ее перекачивать. Поэтому из больших городов, в которых сейчас администрация не может гарантировать прохождение отопительного сезона, нужно эвакуироваться", — подчеркнул Закревский.

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Более того, он считает, что государство в этом году должно разрешить людям заниматься заготовкой дров.

"У нас реликтовые леса есть только на западе Украины, другие регионы — леса высаживались после Второй мировой войны. Поэтому надо разрешить людям заготавливать дрова", — говорит эксперт и добавляет, что когда весь мир находится в энергетическом кризисе, мы не можем говорить о экологии.

Котлы, печки, небольшие солнечные электростанции – это путь, по которому нужно идти Украине. Поэтому нужно довести ситуацию с децентрализацией. У нас много карьеров, угольных копанок, торфов в регионах. Но не хватает документов. И правительство должно дать власти на местах возможность обеспечить население тем, что они могут добывать.

Напомним, ранее Андрей Закревский объяснил, хватит ли Украине газа на зиму и что будет с отопительным сезоном в случае обстрелов Россией нашей газовой инфраструктуры.

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