Эвакуация из Афганистана в Украину: что рассказывают люди, которым удалось вырваться из ада

Эвакуация из Афганистана в Украину: что рассказывают люди, которым удалось вырваться из ада

В Киев прилетел самолет, который эвакуировал из Кабула 83 человека.

22 августа из Кабула в Киев бортом Вооруженных сил Украины эвакуировали 83 человека. Среди них — 31 украинец. Еще с сотня наших соотечественников остается в Афганистане. Их обещают вывезти в ближайшие дни.

Ситуация в кабульском аэропорту граничит с войной, говорят очевидцы. Во вторник, 24 августа, это обсудят на экстренном заседании "Большой семерки".

Об этом 22 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Рейс, который приняли сегодня в Киеве — результат работы дипломатов, военных, украинских партнеров за рубежом.

Афганская журналистка Фатима Хусейни до сих пор не верит, что таки удалось вырваться:

"Я уверена, вы слышали, что там творится в аэропорту, как сложно и рискованно туда добраться. "Талибан" открывал огонь, иностранные солдаты открывали огонь со своей стороны".

Она работала в местном кабульском издании. Независимые, прогрессивные женщины, такие как Фатима, чувствуют себя в смертельной опасности в захваченной талибами стране.

Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Западная пресса сообщает об убийстве женщины прямо на улице — потому что она была с непокрытой головой. В другой провинции талибы насмерть забили мать четверых детей. Она отказалась готовить им еду. Единственным выходом в таких условиях для многих является побег — в любую страну.

"Я бы никогда не смогла здесь оказаться, без помощи украинской армии", — говорит афганская журналистка.

Новости мира: рейс с Кабула - в Киев прибыли украинцы, жившие в Афганистане

В Киеве сегодня из самолета сошли журналисты, представители общественных организаций и простые афганцы, среди которых и женщина на восьмом месяце беременности. Среди украинцев были 12 контрактников, которые собственными глазами видели, как "Талибан" захватывал Кабул.

"12 украинцев, которые находились на военной базе возле Кабула, и в отношении которых российская пропаганда разгоняла фейк, якобы их бросили на произвол судьбы. Мы обещали вернуть их и сегодня сделали это", — сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Сейчас в Афганистане остается около сотни украинцев. А вместе с ними и тысячи афганцев и граждан других стран, которые отчаянно надеются уйти от "Талибана". В давке погибло еще семь человек.

Американские и британские военные, контролирующие часть аэропорта, пытаются спасти тех, кто уже прямо на входе: их подпирают тысячи, кому удалось добраться к аэропорту через блокпосты талибов. Люди теряют сознание.

Жестокая реальность: не все, кого спасут от смерти, смогут попасть на эвакуационные самолеты. США обратились к Украине с просьбой помочь с эвакуацией из Афганистана лиц, которым угрожает опасность.

"Людей эвакуировали практически с боевых действий. У нас в Афганистане остается больше 100 украинцев, и в ближайшие дни будет продолжена операция по эвакуации", — заверил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В Афганистане сейчас находится еще один самолет, который будет вывозить людей в Украину.

Авторы: Сергей Моргун, Екатерина Трифоненко

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